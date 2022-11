Da corrieredellosport.it

icardi wanda nara

Riavvicinamento in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la crisi degli ultimi mesi la coppia si è concessa una fuga romantica alle Maldive. L'imprenditrice ha inviato al giornalista Guido Zaffora un messaggio che è stato poi letto nel corso del programma Es por ahi: "Avrò sempre buone vibrazioni con Mauro. Non ho mai parlato male di lui".

A tal proposito il giornalista ha aggiunto: "Wanda e Icardi stanno parlando molto, stanno cercando di chiarirsi, di cancellare il passato. Oggi la priorità di Wanda è Mauro e lui sta facendo di tutto per riconquistarla".

WANDAGATE

Nina Verdelli per “Vanity Fair”

WANDA NARA VANITY 6

Erano la coppia più bella del mondo e sono scoppiati nel modo peggiore. In sei anni di matrimonio, la modella e conduttrice Wanda Nara e l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi non hanno mai smesso di far parlare di loro.

Hanno dato scandalo quando si sono fidanzati, pochissimo tempo dopo il divorzio di lei da Maxi López, padre dei suoi primi tre figli nonché ex compagno di squadra di lui. Hanno suscitato tenerezza con le foto delle loro due bambine twittate direttamente dalla sala parto. Hanno fatto alzare le sopracciglia quando lei è diventata la sua procuratrice; scaldato l’atmosfera dei social con scatti al limite del soft porn; suscitato invidia con l’immagine della famiglia perfetta: tutti belli, ricchi, felici, talentuosi e innamorati.

WANDA NARA VANITY 5

Poi, l’anno scorso l’idillio si sporca. Icardi viene sorpreso in hotel con un’altra, Nara rende tutto pubblico sui social e comincia una lunga fase di reciproche accuse e brutture, dove chiunque si sente in diritto di dire la propria. La rappacificazione in primavera non fa in tempo a consolidarsi che a settembre lei annuncia la fine dell’amore. Segue un’altra ondata di pettegolezzi che non accenna a scemare.

Fino a ora, quando la 35enne argentina decide, con questa intervista, di mettere un argine al fiume in piena di insulti e illazioni. E di raccontare, per la prima volta, come stanno veramente le cose.

A che punto siete con le carte del divorzio?

«Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: “Fermiamoci”. Poi sono partita per l’Argentina».

Che cosa è andata a fare?

«Ho scattato campagne pubblicitarie e condotto programmi tv. Sono stata via due mesi. La distanza non ha aiutato».

Anche perché si è vociferato che là abbia intrecciato una nuova relazione con il rapper L-Gante, con cui ha girato un videoclip.

«Questo gossip ha fatto infuriare Mauro, anche se io gli spiegavo che era tutta fuffa».

Però è uscita una paparazzata in cui vi baciate.

«Parla della foto in cui lui è di spalle? Mica mi sta baciando: mi sta parlando. È stata trovata anche la foto in cui di spalle sono io e si capisce benissimo che non c’è niente. Ma, come al solito, lo scoop, anche se falso, fa più rumore della smentita».

L’autunno scorso lo scoop l’ha fatto partire lei: ha trovato dei messaggi della modella argentina China Suarez nel cellulare di suo marito e si è sfogata su Instagram.

WANDA NARA VANITY

«Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. È stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Io ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po’ di esperienza».

Sta derubricando il tradimento a stupidaggine da ragazzino?

«Credo si sia trattato di quello. Anzi, dopo il fatto, lui ha capito ancora di più quanto mi amasse. Io lo sbaglio l’ho perdonato, il problema è stato un altro».

Quale?

«La donna in questione è arcinota in Argentina per aver sfasciato numerose famiglie famose. Una volta si è messa con un attore mentre la moglie di lui era incinta, e ha perso il bambino. Un’altra ha soffiato il marito a una madre a cui poco prima era morta una figlia. Non solo: siccome la conosco, mentre adescava mio marito scriveva anche a me come fossimo amiche. Mi diceva che voleva venire a trovarmi a Parigi, mi chiamava in FaceTime. L’ho trovato insopportabile».

wanda nara l gante 9

Tanto da arrivare a definirla pubblicamente «slut», tr...ia. Pentita?

«So che tra donne non si dovrebbero usare certi termini. Ma so anche che non ci si dovrebbe comportare come si è comportata lei».

Capita spesso a noi donne di prendersela con l’altra, anziché con il marito.

«No no, io so bene che la colpa è di Mauro, quello sposato era lui».

Ciò detto, l’ha perdonato. Le è rimasto il sospetto però?

«No, era più lui quello geloso. Anche perché su questa storia sono intervenuti in troppi a mettere zizzania. Una cosa piccola e risolvibile tra di noi è diventata una bolla enorme, ingigantita ancora di più da tv e social».

Be’ voi avete dato una bella mano a ingigantire la bolla: su Instagram non vi siete risparmiati reciproche stilettate.

«Io mi sono sfogata all’inizio, ma non ho mai detto niente di cattivo su Mauro, non potrei mai».

wanda nara

Lui, invece, in un paio di occasioni l’ha fatto. L’ha definita una persona «tossica» e «ridicola».

«Quello mi ha urtato più del tradimento. Era troppo geloso di questo rapper».

Quando ha chiuso con il precedente marito Maxi López, ha dichiarato alla stampa che erano mesi che non facevate sesso. È successo anche questa volta?

«No, abbiamo fatto l’amore fino all’ultimo, poi sono partita per l’Argentina».

Qualcosa non torna: dice di volergli molto bene, c’è ancora passione. Ora che lui ha firmato con il Galatasaray, lei ha preso casa sopra la sua a Istanbul per poter continuare a crescere i bambini insieme. Allora perché avviare le pratiche per il divorzio?

«La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere».

Ma lei non ha mai smesso di lavorare: era la sua procuratrice!

wanda nara 2

«Certo, lavoravo per lui, e quello andava bene. È stato Mauro anni fa a chiedermi di fargli da manager: io non ho mai avuto un agente, mi sono sempre gestita i contratti da sola fin da adolescente. Sono diventata piuttosto brava ad aggiungere o rimuovere clausole. Ho carattere e picardía (astuzia, ndr). Quando è scaduto il contratto al suo ex procuratore sono subentrata io».

Quindi lui si è affidato a lei, completamente.

«Ma no, abbiamo anche discusso. È tutto il contrario di ciò che sembra: io sono quella tranquilla e lui quello con il carattere forte».

Sta dicendo che tante delle mosse che i tifosi hanno criticato, attribuendole a lei, come la decisione di lasciare l’Inter, per esempio, in realtà erano frutto di scelte personali di Mauro?

«Lui ha fatto, sempre e solo, quello che ha voluto. Io mi limitavo a mettere nero su bianco i suoi desiderata. Ma, certo, è più facile dare la colpa alla donna, soprattutto in un mondo maschilista come quello del calcio».

Mi racconta un episodio in cui si è sentita discriminata?

wanda nara 1

«Anni fa, per la firma di un contratto ho dovuto mandare un mio sostituto uomo perché il presidente della squadra in questione si rifiutava di trattare con una donna. A volte penso che, sì, stiamo facendo passi avanti dal punto di vista dell’emancipazione femminile, ma in troppi ambienti siamo ancora indietrissimo. Questo non ha aiutato il mio matrimonio».

In che senso?

«È raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Anche in Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?».

wanda nara 4

Ma lui non vuole.

«Non gli piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo».

Come ha parlato della separazione ai suoi figli?

«Li ho rassicurati che niente sarebbe cambiato: ho preso un appartamento sopra quello del papà, continuo a lavorare per lui e gestiamo i bambini come fossimo ancora una famiglia».

Ma se si innamorasse di nuovo e il nuovo compagno volesse un figlio?

«Per innamorarsi bisogna essere aperti e io in questo momento non lo sono. E un altro bambino mi sembra un’ipotesi remota. Mauro pure ne avrebbe voluto un terzo, che per me sarebbe stato il sesto. Ma avrei dovuto dire: “Ciao, vita! Ciao, corpo!”».

Corpo che esibisce su Instagram quasi senza veli. Non teme mai che i suoi figli incappino in quelle foto, ora che magari cominciano ad affacciarsi sui social?

«Non credo che ne rimarrebbero disturbati. Mi vedrebbero come mi vedono a casa. E poi io insegno loro che non si deve mai giudicare una persona dall’aspetto, dal vestito o dal colore della pelle».

Suo marito era geloso quando lei postava una foto sexy?

CAFONAGGINE SOCIAL - WANDA NARA

«Era orgoglioso. Molto spesso mi accompagnava lui sul set».

Morale: gli piaceva la Wanda moglie, mamma, procuratrice e pure la Wanda oggetto del desiderio. Solo la Wanda indipendente non gli andava a genio.

«Già. Ma vede, mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta».

wanda nara 1 wanda nara 15 wanda nara 14 wanda nara 16 wanda nara 9 wanda nara 13 wanda nara 2 wanda nara 3 wanda nara 1 wanda nara 6 wanda nara wanda nara LO SCREENSHOT DEL MESSAGGIO DI CHINA SUAREZ A ICARDI PUBBLICATO DA WANDA NARA china suarez CHINA SUAREZ china suarez china suarez china suarez la china suarez 5 wanda nara 3