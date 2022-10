WANDA-ICARDI MEJO DI UNA SOAP (CI MANCA SOLO GRECIA COLMENARES)! CI SONO LE CORNA DI LUI, IL PERDONO, LA ROTTURA, LEI CHE ORA FLIRTA CON IL RAPPER L-GANTE E MAURITO CHE NON MOLLA LA PRESA E LE PROVA TUTTE PER RICONQUISTARE LA EX MOGLIE: "QUANDO TORNI?" – A RENDERE ANCORA PIU’ PEPATA LA TELENOVELA CI SONO LE TANTE VOCI CHE CIRCOLANO SU UNA PRESUNTA GRAVIDANZA DI WANDA NARA… - VIDEO

Nella telenovela che vede come protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi arriva il terzo incomodo. Si tratta del rapper argentino L-Gante che durante un programma tv ha ammesso di frequentare la showgirl e di averle dedicato una canzone. Intanto però il calciatore non molla e per riconquistare l'amore della mamma delle sue figlie le prova tutte, come intervenire nel corso di una diretta social. "Quando torni?" le chiede. Lei è turbata, ma preferisce non rispondere.

Mauro Icardi all'attacco

Wanda Nara è in Argentina da qualche settimana per le riprese di un programma tv. Sui social posta gli scatti e sfoggia le curve fasciate nei look seducenti che sfoggia puntata dopo puntata, facendo battere i cuori dei follower. Tra i tanti che commentano c'è anche Mauro Icardi, che non esita a lanciare apprezzamenti e frasi d'amore sotto le foto. Lei non risponde, almeno pubblicamente, ma il calciatore non perde la speranza di poterla riconquistare. Dopo essere volato da lei per tentare il tutto per tutto, è entrato in una sua diretta Instagram commentando con un "Ti amo", e poi anche "Quando torni?". Lei non ha risposto direttamente a lui, ma ai follower ha detto: "Sento di essere stata molto chiara con la storia che ho caricato su Mauro".

La frequentazione con L-Gante

Intanto la frequentazione di Wanda Nara e il rapper L-Gante è diventata di dominio pubblico. Durante un programma tv argentino ha ammesso: "La verità è che ci stiamo conoscendo. Non la conoscevo. Lei è una bella donna". Ha spiegato anche di averle dedicato una canzone: "Mi sono ispirato a lei per un paio di frasi, ma non posso dirne nessuna, perché stiamo per realizzare un videoclip" ha detto, e Wanda ha confermato: "E' la più bella". E intanto sui social iniziano a spuntare le prime foto di coppia direttamente dal set del videoclip.

Voci di una gravidanza

Tra le tante voci che circolano su Wanda Nara, c'è anche quella di una gravidanza. Durante una diretta social, a cui partecipa anche L-Gante, qualcuno le chiede se la notizia abbia qualche fondamento. Wanda ci mette poco a smentirla categoricamente: "No, non sono incinta. Smettila di chiederlo". Ma il rapper la incalza sornione: "E chi lo conferma?" chiede.

Gli amori di Wanda Nara

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie, Francesca e Isabella. Quando è sbocciato il loro amore, lei era ancora sposata con Maxi Lopez, da cui ha avuto i figli Benedicto, Constantino e Valentino. Dopo la rottura, tra i due è iniziata una battaglia legale e mediatica senza esclusione di colpi, che solo di recente si è spenta. Nel passato di Wanda si vocifera ci sia anche un flirt con Diego Armando Maradona: nonostante lei abbia smentito, le voci non smettono di correre. Già dalla fine dell'anno scorso il rapporto tra Wanda e Mauro era stato compromesso da un suo presunto flirt con la showgirl argentina Eugenia "China" Suarez. In quell'occasione erano riusciti a ricucire il rapporto, stavolta lei sembra decisa a voltare pagina per sempre.

