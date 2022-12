WANDA-ICARDI, QUALE FINALE PER LA SOAP? SI SONO RICONCILIATI E LEI E’ INCINTA DEL SESTO FIGLIO? OPPURE HA MOLLATO MAURITO PERCHE’ E’ PAZZA DI L-GANTE? LEI PRIMA SCRIVE: "CI HO PROVATO CON MAURO PERCHÉ PENSO CHE UNA RELAZIONE DI TANTI ANNI MERITASSE UN'ALTRA POSSIBILITÀ .... MA NON HA FUNZIONATO" – E POI DOPO IL VIAGGIO ALLE MALDIVE CON LUI: "NON DUBITARE MAI DI QUANTO TI AMO. SPERO DI TORNARE CON G", ACCANTO A UN'EMOJI DI UN BAMBINO, LASCIANDO INTENDERE CHE

La riconciliazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è avvenuta? I due sono in attesa di un altro figlio (il terzo per la coppia, il sesto per l'imprenditrice) frutto della vacanza d'amore alle Maldive? La vicenda privatissima che riguarda la coppia sta tenendo banco sulla stampa Argentina, paese d'origine di Wanda dove la signora del calcio e del gossip è arrivata da qualche giorno. Fiumi di bit si sono riversati a commentare le gesta della coppia, i migliori esperti di gossip chiamati a indagare. Risultato? Non si sa.

Proviamo a ricostruire, tenendo sempre a mente quello che ha detto Icardi stesso: "Anche le favole Disney hanno una seconda stagione". Una favola dunque, meglio non farci troppo affidamento, anche perché nonostante l'illusione di avere un punto di vista privilegiato sulle loro vite attraverso i social, le versioni di una nuova opportunità per la loro relazione sono contraddittorie tra ciò che mostra e ciò che dice ciascuno dei due protagonisti.

Dopo l'arrivo di Wanda Nara a Buenos Aires, dopo aver trascorso qualche giorno da sola con Mauro Icardi, il giocatore ha parlato dal suo account Instagram e ha mostrato le immagini di una loro cena romantica, rivelando anche il tenero particolare delle intrusioni della piccola Isabella, figlia della coppia: "Quando facciamo una cena romantica ma c'è una bambina che si ingelosisce e manda video, manda messaggi e fa telefonate in continuazione", ha scritto Mauro nel suo post e ha aggiunto: "Dalle Maldive ci occupiamo anche di loro cinque".

Il post Instagram di Mauro Icardi arriva tempestivamente subito dopo che Angel de Brito, popolare e autorevole giornalista argentino, ha dichiarato che Wanda Nara a Buenos Aires ha incontrato L-Gante: "Ieri Icardi ha postato queste foto, oggi Wanda sta passando il pomeriggio con L-Gante a Nuñez", ha scritto il giornalista, come riportato dal media argentino Caras.

Wanda Nara, da parte sua, nega la riconciliazione: un utente ha chiesto a Wanda di confermare la riconciliazione e lei ha risposto: "Perché mentirei, ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meritasse un'altra possibilità .... Ma non ha funzionato".

Di fronte a questa "disparità di vedute" molti follower e tifosi di Icardi lo hanno addirittura invitato a non umiliarsi. Ma Icardi, evidentemente, era sicuro del fatto suo. Qualche giorno fa, infatti, Mauro Icardi ha condiviso una chat con Wanda Nara in cui hanno parlato del loro viaggio alle Maldive e della possibilità che lei sia incinta.

"Grazie per un altro bellissimo viaggio, il mio posto preferito siete voi. Per avermi portato nel mio paradiso, per il tuo amore e per esserti sempre preso cura di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Spero di tornare con G", ha scritto Wanda accanto a un'emoji di un bambino, lasciando intendere che stavano cercando un altro figlio e che la sua iniziale sarebbe stata G. Condividendo la chat con il mondo, Mauro ha scritto: "Grazie a te Wanda per questo bel messaggio. Alla fine non sono così pazzo come sono stato trattato. Presto torneremo con G".

