La telenovela sulla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Dopo l'inaspettata rottura, comunicata ieri sera al mondo intero via social, sarebbe tornato il sereno tra la coppia più chiaccherata del momento. È lo stesso attaccante del Psg a renderlo noto, utilizzando ancora una volta i social. L'ex Inter aveva disertato oggi l'allenamento con i parigini: sembra che ora il motivo sia svelato.

Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme: il colpo di scena

IL POST CON CUI WANDA NARA ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON MAURITO ICARDI

Presunto tradimento archiviato e pace fatta? Così sembrerebbe. Icardi è volato a Milano per raggiungere la moglie, partita di buon mattino in compagnia delle figlie. In serata, è comparsa sul suo profilo Instagram una storia in cui si mostra accoccolato tra le braccia di Wanda. "Buona giornata della mamma", aggiunge poi in un post con allegate foto della coppia. Oggi in Argentina si festeggiano proprio le mamme: e chissà se il bomber del Paris sia riuscito a tornare nelle grazie della moglie-agente giocandosi proprio questa carta.

Eugenia Suarez, la confessione agli amici

mauro icardi wanda nara 1

Anche Eugenia Suarez, presunta amante di Icardi, se n'è tirata fuori. "Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno - avrebbe detto agli amici, stando a quanto riporta il sito spagnolo MDZ - Mi sono appena separata, sto pensando ad altro".

