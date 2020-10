WARNING! FOGNINI POSITIVO AL COVID: "I SINTOMI SONO MOLTO LIEVI, UN PO' DI TOSSE E FEBBRE, MAL DI TESTA.... SONO GIÀ IN ISOLAMENTO, MI RIMETTERÒ PRESTO” - IL LIGURE CONTAGIATO ALLA VIGILIA DELL'ESORDIO AL SARDEGNA OPEN A CAGLIARI...

Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19. Il tampone è stato effettuato a poche ore dall'esordio del 33enne ligure al Sardegna Open a Cagliari. Fognini, numero 16 del mondo e primo favorito del tabellone, sarebbe dovuto scendere in campo oggi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa del Forte Village. Al suo posto ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic.

"I sintomi sono molto lievi, un po' di tosse e febbre, mal di testa....ma purtroppo è arrivata questa notizia" ha scritto Fognini sui social. "Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò presto".

