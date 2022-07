WIMBLEDON ASPETTA LA SETTIMA MERAVIGLIA DI DJOKO – SOTTO GLI OCCHI DELLA PRINCIPESSA BEATRICE, DI RAMI MALEK E DI WAYNE ROONEY, NOLE DJOKOVIC RIBALTA IL BRITANNICO NORRIE IN QUATTRO SET E VOLA IN FINALE. DOMENICA CON KYRGIOS VA A CACCIA DEL SETTIMO SIGILLO – IL NUMERO 1 DEL MONDO CEDE IL PRIMO SET, POI RIMONTA E, PUR SENZA RUBARE L’OCCHIO, CENTRA L'OTTAVA FINALE A WIMBLEDON – IL SUPER PUNTO CON IL TWEENER (IL COLPO IN MEZZO ALLE GAMBE) – VIDEO

Federica Cocchi per gazzetta.it

djokovic

Novak Djokovic è in finale a Wimbledon per l'ottava volta dopo aver battuto il britannico (nato in Sudafrica e cresciuto in Nuova Zelanda) Cameron Norrie in quattro set 2-6 6-3 6-2 6-4.

LA PARTITA

È ancora un Djokovic sofferente quello sceso in campo nel primo set sul centrale di Wimbledon contro Cameron Norrie che insegue il sogno di portare la Gran Bretagna in finale a Wimbledon. L'ex numero 1 sembra la copia di quello dei primi due set contro Jannik Sinner. Va sotto di un break in apertura, lo recupera, poi perde ancora la battuta in due occasione e cede il primo set il serbo. lento, falloso, poco reattivo. Il pubblico di Londra, intanto, è in visibilio e spera.

djokovic

IL SECONDO SET: 1-1— La speranza dei britannici dura poco. Djokovic, ora col cappellino, inizia il secondo set con grande concentrazione. Più preciso e pericoloso costringe Norrie a salvarsi da due palle break nel 6° game per il 3-3. Nell'ottavo, Nole, non gli lascia scampo. Ha altre due occasioni di vantaggio e chiude 5-3 e servizio per rimettersi in pari con il conto dei set. Norrie si porta 30-30 poi, sciaguratamente, mette in corridoio un rovescio che manda Nole a set point. Ancora un errore e il serbo chiude 6-3. Tutto da rifare per Norrie.

norrie

TERZO SET 2-1— Nonostante un Djokovic non ancora perfetto, Norrie regala tutto quello che può. Il serbo apre con un break, il giocatore di casa questa volta non riesce a restare agganciato e nel 5° game per ancora terreno con un secondo servizio perduto che manda Nole sul 4-1. Tiene la battuta per il 5-1 il britannico, poi il serbo si porta in vantaggio con i set vincendo anche il 3° 6-2.

QUARTO SET 3-1 DJOKOVIC— Subito avanti di un break Djokovic, sempre più centrato e deciso a chiudere la pratica qualificazione per la finale. Norrie sale di qualità e intensità ma non basta a colmare il vantaggio. Resta avanti fino alla fine Nole, che chiude il set 6-4 e conquista la finale. Domenica, contro Nick Kyrgios andarà a caccia del settimo sigillo sull'erba di Wimbledon.

djokovic principessa beatrice rami malek wayne rooney djokovic wimbledon