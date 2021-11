XAVI SULLE ORME DI GUARDIOLA – IL CASANOVA DEL FUTBOL E’ IL NUOVO ALLENATORE DEL BARCELLONA – COME PEP, ANCHE XAVI E’ STATO UNO DEI CERVELLONI DEL CENTROCAMPO BLAUGRANA – L’ARRIVO AL BARCA A 11 ANNI, GUARDIOLA CHE GLI CONSEGNA LE CHIAVI DEL CENTROCAMPO (“QUESTA SQUADRA NON POTREBBE FAR NULLA SENZA DI TE”) E LA PROFEZIA DI BARTOMEU CHE DISSE: XAVI TORNERA’ COME ALLENATORE

Xavi Hernandez è il nuovo allenatore del Barcellona. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dai canali dell'Al Sadd, club qatariota del quale l'ex centrocampista catalano era allenatore da 6 anni. "L'amministrazione è d'accordo sul trasferimento di Xavi al Barcellona dopo aver pagato la clausola penale stipulata nel contratto .. Abbiamo concordato con il Barcellona una cooperazione pratica in futuro. Xavi è una parte importante della storia e gli auguriamo tutto il successo nella prossima fase della sua carriera".

Queste le parole dell'ad dell'Al Sadd, Turki Al-Ali che ha sottolineato come sia stata rispettata la volontà del club qatoriota di far rispettare fino alla fine perché per liberarlo alla fine il contratto di Xavi poiché il Barcellona ha pagato la clausola rescissoria da 5 milioni di euro presente nel suo contratto. Si conclude così una lunga trattativa iniziata subito dopo l'esonero di Koeman e proseguita dopo l'annuncio di Sergi Barjuan come tecnico ad interim della squadra blaugrana. Cene, incontri e summit che alla fine hanno portato alla conclusione che tutti i tifosi catalani aspettavano: il ritorno di Xavi al Barcellona come nuovo allenatore.

L'Al Sadd ha inoltre fatto sapere in che modo Xavi avesse chiesto al club di liberarlo per tornare al Barcellona: "Xavi ci ha informato pochi giorni fa del suo desiderio di andare al Barcellona in questo momento particolare, a causa della fase critica che sta attraversando il club della sua città natale – si legge nella nota pubblicata – e lo capiamo e abbiamo deciso di non ostacolarlo". Xavi si è lasciato in ottimi rapporti con l'Al Sadd: "Xavi e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti a Doha e il nostro rapporto continuerà".

