6 giu 2023 15:44

ZAC! MANCINI TAGLIA ZACCAGNI, GATTI E LOCATELLI! I CONVOCATI DELL'ITALIA DEL MANCIO PER LE FINALI DI NATIONS LEAGUE (DAL 15 GIUGNO IN POI) - IL CT PUNTA SUL BLOCCO INTER (SCELTA RISCHIOSA VISTO CHE SABATO I NERAZZURRI SARANNO IMPEGNATI NELLA FINALE DI CHAMPIONS) – IN DIFESA NON SI CAPISCE L’INSISTENZA SUL 36ENNE BONUCCI E TOLOI MENTRE ROMAGNOLI, CASALE E MANCINI NON SONO STATI PRESI NEANCHE IN CONSIDERAZIONE – DAVANTI INSIEME A RETEGUI, CI SARA’ ANCHE GNONTO...(AUGURI!)