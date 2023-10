ZALEWSKI NON È STATO RAGGIUNTO DA ALCUN AVVISO DI GARANZIA - AL MOMENTO LE UNICHE ACCUSE AL POLACCO DELLA ROMA SONO SUI MEDIA (IL NOME DEL GIALLOROSSO È COMPARSO CIRCA ALLE ORE 14, COME AVEVA ANNUNCIATO FABRIZIO CORONA, PRINCIPALE TESTIMONE DELLA PROCURA DI TORINO IMPEGNATA NELLE INDAGINI) - I LEGALI DI ZALEWSKI STAREBBERO PENSANDO DI DENUNCIARE I RESPONSABILI DI TANTO RUMORE

Zalewski è il quarto nome annunciato in merito al caso scommesse, insieme a Tonali, Zaniolo e Fagioli. Tuttavia, in merito alle accuse rivolte all’esterno della Roma, non è stato ancora mandato nessun avviso di garanzia.

Lo riporta Sky:

“Allo stato attuale Nicola Zalewski non è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia da parte della procura di Torino, nonostante il nome del giocatore della Roma sia stato fatto dal sito dillingernews.it come quarto calciatore coinvolto nell’inchiesta scommesse. I legali di Zalewski stanno considerando se presentare querela”.

Il nome del giallorosso è comparso circa alle ore 14, come aveva annunciato Fabrizio Corona, principale testimone della Procura di Torino impegnata nelle indagini.

Al momento, anche per i giocatori annunciati prima di Zalewski, come Tonali e Zaniolo, non sappiamo nulla delle possibili conseguenze. Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della Figc, ha ipotizzato una possibile pena per l’accusa di calcioscommesse:

«Il caso di calcio scommesse è l’ennesima tegola per il movimento italiano. E’ una spia che deve preoccupare, ci sono troppi fronti aperti. Ora vedremo gli sviluppi giudiziari, ma emerge una prassi diffusa e fa davvero male: sono ragazzi di 20 anni, che guadagnano milioni di euro. Cosa spinge giovani così a scommettere queste cifre, mettendo a rischio la propria carriera. C’è un problema etico, di ludopatia e di educazione. Non è possibile che chi ha già tutto deve violare la legge per sentire adrenalina in più».

