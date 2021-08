LA ZAMPATA DELL’INTER SU ZAPATA - L’ACCORDO CON IL CALCIATORE COLOMBIANO C’È GIÀ, MA MANCA QUELLO CON L’ATALANTA: IL PRESIDENTE BERGAMASCO PERCASSI CHIEDE 40 MILIONI E RESISTE SU MODALITÀ DI PAGAMENTO E GARANZIE BANCARIE. SENZA CONSIDERARE CHE SOSTITUIRLO A UNA SETTIMANA DALL’INIZIO DELLA STAGIONE SAREBBE MOLTO COMPLICATO…

Estratto dell’articolo di Giulio Cardone e Enrico De Lelli per www.repubblica.it

duvan zapata e luis muriel

Il tempo stringe alla chiusura del calciomercato: quindici giorni di lavoro duro per i direttori sportivi delle squadre italiane e non solo. Inter in pressing totale su Zapata, con Correa piano B. La Juventus deve chiudere Locatelli. Pjanic e Coutinho non convocati nella prima del Barcellona in Liga. E Spalletti chiede rinforzi.

Inter, obiettivo Zapata

Con l'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, l'Inter è alla ricerca della seconda punta - in ordine numerico e non per forza di ruolo - da regalare a Simone Inzaghi, prima dell'inizio del campionato in programma il prossimo 21 agosto alle ore 18.30, a Milano contro il Genoa. La società nerazzurra cercherà nelle prossime 24-48 ore di strappare il sì dell'Atalanta per Duvan Zapata.

atalanta zapata

Il colombiano spinge - tramite il suo procuratore - con la società atalantina per il trasferimento all'Inter, che a 30 anni lui considera una grande occasione per la sua carriera: l'accordo con il calciatore è stato raggiunto, manca quello tra Marotta e Percassi. Il presidente bergamasco, per far partire la sua punta di diamante, ha chiesto 40 milioni di euro. Marotta parte da una base fissa di 30 milioni, al quale aggiungerebbe 5-6 milioni di bonus.

zapata

L'Atalanta, però, resiste sulle modalità di pagamento e le garanzie bancarie. Altro problema: a una settimana dall'inizio della stagione e a due dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, sostituire un calciatore come Zapata sarebbe molto difficile. Abraham è stato trattato, il calciatore però ha preferito la Roma.

zapata

Belotti piace al tecnico ma non convince la società. L'Inter ha provato a inserire nella trattativa il cartellino di Pinamonti - conteso tra Empoli e Verona - ma l'Atalanta ha rifiutato la contropartita tecnica. Inzaghi aspetta e nel frattempo continua a chiedere alla dirigenza nerazzurra il "Tucu" Correa: l'argentino della Lazio è il piano B, ma se l'Inter non dovesse riuscire a chiudere entro la metà di questa settimana per Zapata, a quel punto Correa diventerebbe il piano A.

manuel locatelli

Scamacca e Kean sono stati proposti a Marotta, al momento non scaldano i cuori della dirigenza nerazzurra. Interessa invece Jovic, che il Real Madrid è disposto a prestare con semplice diritto di riscatto: è in corsa. Capitolo Nandez: il centrocampista vuole solo l'Inter, nonostante diverse offerte arrivate dalla Premier. Il Cagliari non apre al prestito con diritto di riscatto, Marotta dovrà fare uno sforzo: comunque la priorità, adesso, è l'attaccante.

Juventus, apertura importante dal Barcellona per Pjanic

Pjanic

Locatelli si avvicina alla Juventus: l'accordo tra i due club è stato trovato, tuttavia alcune richieste del Sassuolo stanno rallentando l'operazione. Il centrocampista italiano, con tanta fatica, alla fine vestirà la maglia bianconera: ad Agnelli è stato chiesto un ulteriore sforzo, che arriverà nelle prossime ore.

zapata

Dopo Locatelli, la società bianconera si concentrerà su Pjanic: il bosniaco - proprio come Coutinho, proposto alla Lazio dal suo entourage - non è stato convocato per la prima gara del Barcellona in campionato. Il calciatore e la Juventus sono pronti a un sacrificio per riabbracciarsi, ma serve l'aiuto del Barcellona. I catalani vorrebbero monetizzare per Pjanic, senza aprire a un trasferimento a parametro zero. L'entourage dell'ex Roma, invece, lavora proprio per liberare il calciatore senza costi del cartellino per la Juve, in modo da mettere Pjanic subito a disposizione di Allegri.

LUCIANO SPALLETTI E AURELIO DE LAURENTIIS

Napoli, Spalletti chiede rinforzi: Hincapié vola in Germania

L'ottimo pre-campionato del Napoli di Luciano Spalletti non ha distolto l'attenzione del tecnico e dei tifosi sul mercato. L'allenatore toscano, a una settimana dall'inizio della stagione, ha chiesto al ds Giuntoli due calciatori: un terzino sinistro, al posto di Mario Rui, e un centrocampista centrale al posto dell'infortunato Demme.

De Laurentiis, alle prese con l'indice di liquidità, cercherà in tutti i modi di accontentare Spalletti, anche se le difficoltà sono tante. Emerson Palmieri del Chelsea il profilo indicato dal tecnico: il laterale italo-brasiliano ha espresso gradimento per un eventuale arrivo a Napoli, alla corte dell'allenatore che lo lanciò ai tempi della Roma.

zapata

Il Chelsea spara alto (20 milioni di euro) e difficilmente, a questo prezzo, la dirigenza partenopea potrà accontentare Spalletti. Il difensore Hincapié, seguito a lungo da Giuntoli, giocherà nel Bayer Leverkusen: il classe 2002 è atteso nella giornata di domani in Germania, per sottoporsi alle visite mediche. Se Manolas accetterà l'offerta dell'Olympiacos, il Napoli andrà all'assalto di Senesi del Feyenoord.

INTEGRALE

https://www.repubblica.it/sport/calcio/mercato/2021/08/16/news/inter_zapata_jovic-314262881/