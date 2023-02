1 feb 2023 15:35

ZANIOLO COMINCIA A CAPIRE CHE RISCHIA DI PASSARE I PROSSIMI MESI A GIOCARE IN GIARDINO E ANNUNCIA CHE NON FARA’ CAUSA ALLA ROMA. DA DOMANI TORNERÀ AD ALLENARSI CON MOURINHO - IL MILAN RESTA PER ORA SULLO SFONDO, MA SOLO PER GIUGNO: ZANIOLO DOVRÀ PASSARE ANCORA CINQUE MESI CON LA ROMA CHE HA TUTTO L'INTERESSE A NON FAR DEPREZZARE IL SUO ASSET. E QUINDI? NESSUNO SI SORPRENDERA' SE TRA QUALCHE SETTIMANA RIVEDREMO ZANIOLO IN CAMPO...