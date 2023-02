3 feb 2023 12:23

ZANIOLO È STATO INSERITO DA MOURINHO NELLA LISTA UEFA DELLA ROMA PER LE SFIDE DI EUROPA LEAGUE, MA L’INCLUSIONE E’ SOLO FORMALE. I FRIEDKIN SONO ANCORA MOLTO INCAZZATI CON IL GIOCATORE DOPO IL NO AL BOURNEMOUTH. NESSUN RIAVVICINAMENTO DUNQUE, MA SOLO UN INSERIMENTO PER RISPETTARE UN VINCOLO UEFA IN CASO DI FUTURA CESSIONE DEL CALCIATORE (CHE HA PRESENTATO UN CERTIFICATO MEDICO PER NON ALLENARSI NEI PROSSIMI 30 GIORNI)