17 set 2020 19:01

ZHANG TUMB TUMB – IL PRESIDENTE DELL’INTER E’ COME LA VOLPE CHE NON ARRIVA ALL’UVA: “MESSI? MAI STATO UN OBIETTIVO. UN INVESTIMENTO SIMILE NON PUÒ RIENTRARE NEL NOSTRO PROGETTO. ALMENO NON IN QUESTO MOMENTO..” – E SU CONTE: ERA NECESSARIA UNA RIFLESSIONE, HO TROVATO IL NOSTRO ALLENATORE SERENO, COSTRUTTIVO, LONTANO DAGLI STATI D’ANIMO RACCONTATI DAI MEDIA..