ZILIANI LANCIA LA BOMBA SUL CALCIO ITALIANO: “I DATI D’ASCOLTO DAZN SONO GONFIATI DEL 50%, LO SCRIVE L’AGCOM” – IL FATTO RIPORTA LA DELIBERA. TIM CHIEDE A DAZN UNO SCONTO DI 90 MILIONI L’ANNO PER I 3 ANNI DELL’ACCORDO E MINACCIA DI PASSARE CON SKY. “PENSARE DI RIVENDERE I DIRITTI ALLE GIÀ ESIGUE CIFRE ATTUALI È A DIR POCO FOLLE. SIAMO SUL BARATRO”

Da ilnapolista.it

Il Fatto quotidiano, con Paolo Ziliani, lancia la bomba sul mondo del calcio. E lo fa a proposito dei dati di ascolto tv.

dazn

Anche se nessuno lo dice sono precipitati alla metà rispetto a quelli dell’anno scorso.

Ziliani ricorda l’istruttoria di mesi dell’Agcom e riporta stralci della delibera del 20 gennaio 2022.

L’Agcom, scrive il Fatto, mette nero su bianco che i dati d’ascolto resi noti fino ad oggi, e forniti a Dazn da Nielsen, istituto non certificato, non sono veritieri. I dati cui occorre fare riferimento sono quelli di Auditel.

la squadra di dazn 6

Come si legge nella delibera,

“la variazione percentuale complessiva dell’audience tra le due rilevazioni è pari a oltre il 50% per il girone di andata”.

Prosegue Ziliani:

Ciò significa che quando Dazn parla di 1 milione di ascolti, il dato reale è 500 mila.

Sempre Agcom scrive che addirittura nelle ultime 4 giornate del girone d’andata lo scostamento tra i dati forniti da Dazn/nielsen (fasulli) e quelli di Auditel (autentici) ha toccato il 60%.

dazn 2

Come forse non tutti sanno i diritti-tv, che sono la principale fonte di sostentamento del calcio italiano, sono già stati venduti in calo (930 milioni: 840 da Dazn e Tim, 90 da Sky) rispetto a quelli del triennio 2018-21 (973,3 milioni: 780 da Sky, 193,3 da Dazn).

Ziliani scrive che non solo c’è la rivolta degli investitori pubblicitari. Ma che visto il crollo degli ascolti, i diritti tv – nell’asta 2024 – non potranno più a essere rivenduti a queste cifre. E parliamo della principale fonte di sostentamento del calcio italiano.

paolo ziliani

diletta leotta 3

Se è vero che la stessa Tim sta già rinegoziando al ribasso l’intesa con Dazn (chiede uno sconto di 90 milioni l’anno per i 3 anni dell’accordo) e minaccia di passare armi e bagagli con Sky, pensare di rivendere i diritti alle già esigue cifre attuali è a dir poco folle. Siamo sul baratro.

dazn 2 dazn 1 dazn problemi dazn 1 dazn dazn errore tecnico diletta leotta 1