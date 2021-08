DA ZVEREV A MILLE - IL TENNISTA TEDESCO DOPO AVER VINTO IL MASTERS 1000 DI CINCINNATI È RIUSCITO A SUPERARE NADAL NEL RANKING ATP – FIGLIO DI DUE EX TENNISTI SOVIETICI, L'ATLETA NATO AD AMBURGO HA VINTO L’ORO A TOKYO DOPO AVER SBATTUTO FUORI DJOKOVIC IN SEMIFINALE – LA PROFEZIA DI FEDERER, LA PATERNITÀ, I RAPPORTI COMPLICATI CON LE EX E QUELLE ACCUSE DI VIOLENZE DOMESTICHE E PSICOLOGICHE …

Marco Calabresi per www.corriere.it

Il quinto Masters

Cinquantotto minuti. Tanto ci ha messo Alexander Zverev per vincere il 22 agosto il quinto Masters 1000 della sua carriera. A Cincinnati, il tedesco ha schiantato 6-2 6-3 il russo Andrei Rublev, amico d’infanzia a cui ha dedicato un post su Instagram : un successo, quello sul cemento dell’Ohio, che ha permesso a Zverev di guadagnare una posizione nel ranking mondiale.

zverev tokyo 2020

Numero 4 del mondo

Aveva iniziato la settimana al numero cinque, ma con i punti conquistati a Cincinnati Zverev ha superato Nadal, che non tornerà in campo prima di gennaio. Ora Sascha, che è già stato numero 3 nel 2017. vuole attaccare anche il podio, anche perché il greco Stefanos Tsitsipas, battuto in semifinale, ha soltanto 110 punti in più. Poi c'è Thiem, che non giocherà lo US Open dove avrebbe dovuto difendere il titolo. E in questa estate trionfale è arrivato anche l'oro olimpico a Tokyo, in finale contro Khachanov dopo aver eliminato Djokovic in semifinale.

zverev e fratello

Figlio (e fratello) d'arte

Zverev, nato ad Amburgo il 20 aprile 1997, è figlio d'arte: suo padre Aleksandr Michajlovic rappresentò l'Unione Sovietica in Coppa Davis, mentre sua madre Irina è stata anche lei tennista. E Alexander, per tutti Sascha, ha anche un fratello tennista professionista, Mischa, di dieci anni più grande, attualmente numero 307 del mondo ma che ha il 25 come best ranking. Sascha ha giocato la prima partita da professionista nel settembre 2011, a 14 anni, sfruttando una wild card per le qualificazioni concessagli dagli organizzatori del torneo di Metz. Tra pochi giorni saranno dieci anni da quel doppio 6-1 incassato dal francese Jonathan Dasnieres De Veigy.

zverev federer

La profezia di Federer

Il mondo si accorse di Zverev nel giugno del 2016, quando l'allora 19enne tedesco riuscì a battere Federer sull'erba di Halle, in uno dei tornei di preparazione a Wimbledon, la superficie preferita dallo svizzero. «Non dico che diventerà il numero 1 al mondo perché non è giusto mettere pressione a un ragazzo così giovane — disse Roger —. Sicuramente, però, diventerà un top ten». Zverev ha poi battuto Federer in altre tre occasioni.

zverev dwayne wade

Le passioni: Nba e i cani

Quando non è su un campo da tennis, Zverev ha un'altra grande passione, il basket. Sascha ha due idoli: LeBron James e Dwyane Wade, che riuscì a incontrare durante il Miami Open del 2018. Quando Wade si è ritirato, Zverev gli ha reso omaggio, nominandolo «il mio atleta preferito di tutti i tempi». Ma il tedesco ha anche un'altra passione, quella per i cani.

zverev brenda patea

Paternità e accuse

Nel marzo scorso, Zverev è diventato papà di Mayla. La mamma è la sua ex compagna Brenda Patea, con cui la relazione è finita. Nei giorni in cui Brenda annunciò la gravidanza e l'intenzione di non condividerla con Zverev, il tedesco si è dovuto difendere dalle accuse di un'altra ex, Olya Sharipova, che ha raccontato di essere stata vittima di violenze domestiche e psicologiche.

