alice neel Antonio Riello Sugar Tattoo
ALICE NEL BARBICAN DELLE MERAVIGLIE – RIELLO: A LONDRA UNA MOSTRA CELEBRA L’ARTISTA AMERICANA ALICE NEEL: POLITICAMENTE IMPEGNATA, VENNE INQUISITA DAL FBI COME "POTENZIALE RIVOLTOSA" (ERA ISCRITTA AL PARTITO COMUNISTA AMERICANO). SI AUTODEFINI’ “UMANISTA ANARCHICA” E SPOSÒ L'ARTISTA CUBANO CARLOS ENRIQUEZ – RITRASSE LA NEW YORK DEGLI ULTIMI E ISPIRO’ IL MOVIMENTO FEMMINISTA
alice neel Antonio Riello Sugar Tattoo
“SONO L’UNICA ARTISTA ITALIANA A ESSERE STATA ALLONTANATA DA UNA PIAZZA DALLA CURIA...” - LEVANTE RICORDA IL DIVIETO DI CANTARE “GESU’ CRISTO SONO IO” A LECCE: “MANUEL AGNELLI MI HA INVIDIATO MOLTO. A LUI NON ERA RIUSCITO IN 30 ANNI DI CARRIERA” – “I CAPELLI BIONDI? MA CHI L’HA DETTO CHE LE DONNE DEL SUD DEVONO ESSERE SCURE, CON CAPELLI NERI E I BAFFI?” – E POI LA PITTURA, MARINA ABRAMOVIC, LA FIGLIA, IL MATRIMONIO NEL 2015 POI FINITO DOPO UN ANNO: “NON MI SPOSERÒ MAI PIÙ..." - VIDEO
“VERGOGNA” – ANCHE IL QUOTIDIANO TEDESCO "BILD" HA MENATO DURO CONTRO I TIFOSI CRUCCHI ARRIVATI DALLA GERMANIA A NAPOLI – ERA TUTTO PREVISTO DA GIORNI. IL MINISTRO PIANTEDOSI AVEVA PROVATO IN OGNI MODO A BLOCCARE GLI ARRIVI DALLA GERMANIA MA LA DECISIONE DI NON CONSENTIRE LA VENDITA DEI BIGLIETTI AGLI ULTRÀ TEDESCHI È STATA CRITICATA DA PIÙ PARTI: SONO ENTRATI IN CAMPO IL TAR DELLA CAMPANIA, LA UEFA, CHE HA TIRATO IN BALLO DIRITTI E REGOLE, E ANCHE MINISTRI E SINDACI TEDESCHI. E ORA CHI LI PAGA I DANNI? SALVINI CHIEDE CHE…
CAFONALINO RIDI PAGLIACCIO! – ALL'OPERA DI ROMA VANNO IN SCENA I “PAGLIACCI” DI RUGGERO LEONCAVALLO, CON L'ANTICA E ANCORA SCOPPIETTANTE REGIA DI FRANCO ZEFFIRELLI. SUL PODIO IL TINTISSIMO DANIEL OREN – INSIEME AL SINDACO GUALTIERI, ACCORRE IL “CAMERLENGO” DEL MELONISMO, BRUNO VESPA. E POI GIANNI E MADDALENA LETTA, CORRADO AUGIAS, MAURO MASI CON INGRID MUCCITELLI, LA VISPA MAITE BULGARI, PRINCIPI, PRINCIPESSE, AMBASCIATORI…
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
I CENTRI DI RICERCA CONTRO IL CANCRO LANCIANO L'ALLARME: "MANCANO RISORSE E PERSONALE" - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 149 LABORATORI DOVE SI STUDIANO SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE CONTRO IL TUMORE: MANCANO BIONFORMATICI, COORDINATORI DI RICERCA CLINICA E DATA MANAGER - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA: "IN ITALIA, OGNI ANNO, CIRCA L’8% DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ENTRA IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE MA..."