ANCHE DAMIEN HIRST TIENE FAMIGLIA – ALLA NEWPORT GALLERY DI LONDRA, IL MUSEO PERSONALE DOVE IL QUOTATISSIMO ARTISTA ESPONE LA SUA COLLEZIONE PRIVATA DI OPERE, VA IN SCENA LA MOSTRA “DOMINION”, CURATA DAL FIGLIO 29ENNE DI DAMIEN, CONNOR HIRST, AL SUO DEBUTTO COME CURATORE D'ARTE – RIELLO: “L’ACCOGLIENZA DELLA CRITICA È STATA TIEPIDA. QUALCUNO HA ACCUSATO IL ‘NEPOTISMO CULTURALE DILAGANTE’. ALTRI SI SONO ACCANITI DICENDO CHE È UNA RASSEGNA SENZA UN VERO CRITERIO CURATORIALE, OVVERO CON L'UNICO SCOPO DI MOSTRARE IL GUSTO E IL POTERE DEL PROPRIETARIO…”

Antonio Riello per Dagospia

damien e connor hirst 1

DOMINION. Tranquilli, non è un supplemento di Limes o qualche altra dotta diavoleria di stampo geopolitico. E' solo il nome della mostra in corso alla NewPort Gallery di Londra. Il museo personale di Damien Hirst che si trova nella parte Sud di Londra, aperto dal 2025 e dove l'arci-artista si diverte ad esporre la propria collezione d'arte personale.

A curare DOMINION stavolta è il figliolo di Damien, Connor Hirst, ventinovenne. Il belloccio giovine finora ha al suo attivo la partecipazione (da interprete) a due cortometraggi: IDOL EYES (2010, regia di Matt O'Brien e Mi-Lin Tham) e HANGING AROUND (1996, regia del babbo, Damien Hirst). Come curatore d'Arte pare proprio che questo sia il suo debutto ufficiale.

dominion 03

Sono in ballo un'ottantina di egregie opere spalmate dagli anni '50 del Novecento (Joseph Albers e Francis Bacon) fino ai giorni nostri (Jeff Koons e Banksy). Sono presenti opere dello stesso Damien Hirst e di colleghi appartenenti ai cosiddetti Young British Artists (Tracey Emin, Gavin Turk, Matt Collishaw, Myra Hindley, Sarah Lucas).

Spicca tra tutte le opere in mostra proprio il clamoroso ritratto di Myra Hindley che fu l'iconica-icona dell'ormai leggendaria super-mostra Sensation (1997 alla Royal Academy of Arts). Un "intruso" d'eccezione della mostra è un quadro di Alessandro Magnasco (1667-1749) bravissimo pittore genovese specializzato in rovine rococheggianti. Un artista che tra l'altro meriterebbe assolutamente di essere rivalutato (in Italia la sua ultima retrospettiva risale al 1996).

ritratto di Myra Hindley

L'accoglienza è stata abbastanza tiepida per DOMINION. Qualcuno ha accusato il "nepotismo culturale dilagante". Altri si sono accaniti dicendo che è una rassegna senza un vero criterio curatoriale, ovvero con l'unico scopo di mostrare il gusto e il potere del proprietario, (pardon.... della famiglia del proprietario). Ma in verità le opere sono di notevole qualità e anche ben assortite.

In realtà sembra che si voglia, in qualche modo, far scontare a Damien Hirst alcuni recenti peccatucci. Prima c'è stata la sfortunata e non-gloriosa operazione, THE CURRENCY, basata sugli NFT (a proposito, non ne parla quasi più nessuno di questi NFT che avevo stregato tutti....) che lo ha visto protagonista nel 2022. Poi, quest'anno, è diventato l'oggetto di pesanti critiche quando in una mostra ad Hong Kong pare che alcune sue opere (appartenenti al suo momento d'oro, quello chiamato della "Natural History": squali, pecore e vitelli in formalina, per capirci) siano state non-per-sbaglio retrodatate. In altre parole lavori nuovi (fatti nel 2023) deliberatamente datati verso la fine degli anni '90 (per aumentarne il valore venale).

newport street gallery

Infatti tutti i collezionisti vogliono le opere gli anni buoni! (averle è un privilegio senza prezzo: solo che per non sbagliare bisogna arrivare presto quando gli artisti sono poco conosciuti e ancora poco costosi...). Insomma un piccolo scandalo.

In effetti l'artista sembra abbia fatto una scorrettezza, o almeno qualcuno del suo studio l'ha fatta. E' stata tradita la fiducia dei suoi (tanti) collezionisti. Ma, a parziale assoluzione, sembra che questo genere di pratiche siano sempre state assai diffuse negli studi degli artisti. Lo stesso Duchamp (in buona o cattiva fede) ha pasticciato parecchio in fatto di date. Un peccato veniale, visto in prospettiva. E poi noi italiani dovremmo capirlo (se non giustificarlo) meglio di tutti gli altri: "tiene famiglia". Oltre a Connor infatti ha anche altri due figli (Cassius Atticus e Cyrus Joe).

dominion (6)

Vanno sempre e comunque riconosciuti a Damien Hirst una lucidità e un coraggio visionario fuori dal comune. Un vero fuori-classe. Il suo squalone sotto vetro è un momento fondante dell'Arte Contemporanea: un'immagine potente e magistrale che richiama criticamente le logiche del potere e della tecnologia. E anche tutta la sua complessa ricerca artistica sulle molecole dei farmaci rimane un'operazione straordinaria ed irripetibile.

maia norman connor hirst

Per speciali meriti sul campo andrebbe insomma graziato (se non assolto) per una debolezza che incide più sulla tenuta del suo mercato (già in affanno per altre ragioni contingenti) che sulla sua sincerità creativa. Lunga vita a Damien! (e alla Newport Gallery)

DOMINION

julie heffernan dominion

Newport Street Gallery

1-9 Newport Street, Londra SE11 6AJ

fino al 1 Settembre

natural history damien hirst damien hirst natural history damien e connor hirst damien hirst (6) damien hirst h20?? pink pd 237 and vis ken 5 mint hero damien hirst skulls damien hirst chemistry damien hirst natural history (1) damien hirst new religion damien hirst shark myra hindley dominion (2) dominion (3) dominion (4) dominion (5) dominion 07