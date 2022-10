BOETTI DA INCANTO! LA “MAPPA” SU FONDO ROSA DI ALIGHIERO BOETTI VENDUTA DA CHRISTIE’S A PARIGI PER 5,6 MILIONI DI EURO: SUPERATO IL RECORD GIÀ RAGGIUNTO DALLA CASA INGLESE DAL 2021, QUANDO "SOTTRAZIONE" DEL 1982 AVEVA SFIORATO I 4,6 MILIONI DI DOLLARI A NEW YORK – MA A FARE IL BOTTO E’ “CONCETTO SPAZIALE” DI LUCIO FONTANA VOLATO OLTRE I 15 MILIONI DI EURO OTTIMA ACCOGLIENZA ANCHE PER “CRETTO” DI BURRI

Emanuela Minucci per lastampa.it

alighiero boetti mappa su fondo rosa

Record d’asta aggiornato per Alighiero Boetti (1940 – 1994) e la sua «Mappa» a fondo rosa realizzata tra il 1989 e il 1991 che da Christie’s a Parigi è stato battuto per 5,6 milioni di euro, superando il record già raggiunto dalla casa inglese dal 2021, quando «Sottrazione» del 1982 aveva sfiorato i 4,6 milioni di dollari a New York.

La «Thinking Italian» spostata a Parigi dalla sua tradizionale collocazione londinese ha dunque ricevuto gli onori che meritava. Alighiero Boetti è stato una figura chiave del movimento italiano dell'Arte Povera tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, nobilitando l'uso di materiali e tecniche modesti. Soffocato dal movimento, ha cercato di considerare i simboli che informavano la comprensione dello spazio, del tempo e del luogo.

FONTANA CONCETTO SPAZIALE

Boetti da record

La lotta per Boetti si è avviata dal telefono dello specialist Renato Pennisi per poi approdare, dopo la sovrapposizione di diversi bid ai telefoni, all’offerta vincitrice online in collegamento dal Qatar e al nuovo record stabilito in asta per l’artista. Il martello ha aggiudicato Mappa a 4,7 milioni di euro, per un totale di 5,6 milioni incluso il buyer’s premium.

Ma la cifra top va a a Fontana

A conquistare il primo gradino del podio parigino, quando il suo «Concetto spaziale» argento del 1960, il più grande della serie dei buchi dipinti in argento, è volato oltre i 15 milioni di euro a un offerente italiano al telefono dopo una rapida contesa, guadagnandosi l’applauso della sala di Avenue Matignon. Ottima accoglienza anche per «Cretto» di Burri conquistato dal telefono di Mariolina Bassetti per un totale di oltre 3,6 milioni.

Alighiero Boetti Mappa 1989-91 - 4