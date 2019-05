31 mag 2019 09:44

CA’ DARIO SENZA PACE - IL PALAZZO “MALEDETTO” DI VENEZIA DI NUOVO IN VENDITA A 20 MILIONI - LA DIMORA DECORATA DI MARMI PREZIOSI ERA STATA ACQUISTATA DA UN AMERICANO NEL 2006. SABATO L’ANNUNCIO SUL 'FINANCIAL TIMES' - IL PALAZZO È RIMASTO DISABITATO DAL GIORNO DEL SUICIDIO DI RAUL GARDINI - QUANDO IL TENORE MARIO DEL MONACO SI SCHIANTÒ CON L’AUTO MENTRE STAVA ANDANDO A STILARE L’ATTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA. E IL MANAGER DEGLI WHO...