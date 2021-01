EROTISMO DI NYLON – SARANNO ESPOSTI A PARIGI GLI SCATTI DEL “FETICISTA DELLE CALZE”, UN FOTOGRAFO ANONIMO CHE TRA IL 1996 E IL 2006 HA IMMORTALATO GAMBE VELATE: CENTINAIA DI IMMAGINI, SCATTATE PER LE STRADE O AGLI SCHERMI DEI TELEVISORI, RAPPRESENTANO VISIVAMENTE LA PAROLA FETICISMO - MA LE PROTAGONISTE DELLE FOTO NON SONO SOLAMENTE DONNE: NEL SUO IMMAGINARIO ENTRANO TUTTE LE GAMBE, PURCHÉ COPERTE DA COLLANT…

Benedetta Perilli per "d.repubblica.it"

feticista del collant alla galleria christian berst art brut di parigi 6

Una vita trascorsa a fotografare le gambe velate. Una ossessione per il collant immortalata tra il 1996 e il 2006 da parte di un anonimo fotografo. Il suo archivio, passato nelle mani di vari collezionisti negli ultimi anni, è approdato nella galleria Christian Berst Art Brut di Parigi che lo ha trasformato in una mostra dal titolo "The fetishist anatomy of a mythology".

Centinaia di immagini, scattate per le strade o agli schermi dei televisori, rappresentano visivamente la parola feticismo e ricordano, come i curatori amano sottolineare, Miroslav Tichy, il fotografo clochard che amava le donne. Ma le protagoniste degli scatti del "feticista delle calze" non sono solamente donne, nel suo immaginario entrano tutte le gambe, purché coperte da collant.

