Il precursore dei mecenati stranieri che inaugurarono musei a Venezia fu Peggy Guggenheim, che aprì il suo Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande. In questi giorni, il Museo Guggenheim ospita una delle più raffinate esposizioni in corso in Laguna: Surrealismo e Magia. La Modernità incantata (fino al 26 settembre).

Sono poi seguiti François Pinault con la sua Fondazione che gestisce Palazzo Grassi e Punta della Dogana e Bernard Arnault con l'Espace Louis Vuitton, dove ora è in corso l'esposizione Apollo, Apollo di Katharina Grosse (fino al 27 novembre).

Nella riapertura di Venezia dopo il Covid il fenomeno di stranieri che lanciano spazi espositivi ha assunto una accelerazione. Il filantropo belga Nicolas Berggruen ha acquistato lo storico Palazzo Diedo, nel sestiere Cannaregio. Qui, Berggruen Arts & Culture ospiterà una serie di mostre e ha scelto Mario Codognato come direttore artistico. Per inaugurare il progetto di residenza d'artista è stato selezionato Sterling Ruby, che ha realizzato l'installazione A Project in Four Acts .

La Fondazione dell'Albero d'Oro è stata costituita nel 2019 con l'obiettivo di restituire vita e anima a Palazzo Vendramin Grimani sul Canal Grande, di proprietà del finanziere e filantropo francese Gilles Étrillard. Nei mesi scorsi, con la cura di Massimo Favilla e Ruggero Rugolo è stato qui esposto un quadro inedito di bambina di Lorenzo Tiepolo. Ora presente come evento collaterale della Biennale è in mostra un progetto dell'artista messicano residente Bosco Sodi intitolato What Goes Around Comes Around , a cura di Daniela Ferretti e Dakin Hart.

L'artista indiano Anish Kapoor, che già da alcuni anni ha preso casa a Sant' Aponal, ha acquistato e iniziato a restaurare Palazzo Manfrin come sede della Anish Kapoor Foundation. Un progetto che ha incontrato il favore della giunta comunale di Venezia: «Un altro palazzo della città tornerà a mostrare tutta la sua bellezza», ha commenta il sindaco Luigi Brugnaro.

Il progetto architettonico è stato redatto dallo studio veneziano FWR Associati e dallo studio UNA; intanto, Kapoor ha già riempito il palazzo con colate in silicone delle sue opere, tra cui una complessa macchina che fabbrica cera rossa ( Symphony for a Beloved Sun ) sotto lo sguardo attento, o attonito, di una Madonna in un angolo. Ma la verità è che anche i musei cittadini cercano il rilancio attraverso l'aiuto dei mecenati stranieri.

L'infaticabile Toto Bergamo Rossi, anima di Venetian Heritage, da anni ha stretto relazioni con i grandi mecenati americani e anche con lo star system dei vari Mick Jagger, Jude Law, Brad Pitt, Tilda Swinton e Isabella Rossellini. Dunque, dopo aver rilanciato Palazzo Grimani con il suo spettacolare antiquiarium , ora ci prova - con la Direzione Regionale Musei del Veneto e con la direttrice Claudia Cremonini - con la Collezione Franchetti alla Ca' d'Oro, certamente non il luogo più visitato dai turisti. La mostra che qui ha aperto è la più storica di tutta la bagarre veneziana: Da Donatello a Alessandro Vittoria 1450-1600 .

Questi 150 anni di scultura nella Serenissima sarebbero quasi da visitare in sequenza alla mostra su Donatello di Palazzo Strozzi a Firenze: troviamo qui esposti, infatti, anche maestri toscani, oltreché lombardi e dalmati, attratti qui dai lucrosi affari che si facevano nella Serenissima (fino al 30 ottobre).

