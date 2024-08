9 ago 2024 14:54

FURTO O SCENEGGIATA? – A LONDRA È STATO RUBATO LO STENCIL DI BANKSY CHE RAPPRESENTAVA UN LUPO CHE ULULA ALLA LUNA -APPENA UN'ORA DOPO ESSERE COMPARSO, TRE UOMINI, DI CUI DUE MASCHERATI, HANNO STACCATO LA PARABOLA SU CUI L’ARTISTA AVEVA REALIZZATO L'OPERA - SCOTLAND YARD HA AVVIATO UN’INDAGINE MA C’È CHI IPOTIZZA SIA STATA UNA MESSA IN SCENA – IL LUPO ERA IL QUARTO ANIMALE SPUNTATO PER LE STRADE DELLA CAPITALE INGLESE IN UNA SETTIMANA. OGGI E' COMPARSO IL QUINTO: SI TRATTA DI UN PELLICANO... VIDEO