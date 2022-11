GAGOSIAN ON SALE! – L’IMPERO DEL PIÙ GRANDE MERCANTE D’ARTE DEL MONDO NON FA GOLA SOLO A BERNARD ARNAULT, IL SECONDO UOMO PIÙ RICCO DELLA TERRA: IN PISTA ANCHE UN IMPRECISATO FONDO AMERICANO E JAMES MURDOCH CON LUPA SYSTEMS, SOCIETÀ CHE INVESTE NELL’ARTE E NEI MEDIA (NEL 2020 CON 80 MILIONI DI DOLLARI È ENTRATO NEL CAPITALE DI ART BASEL, LA PIÙ RILEVANTE FIERA D’ARTE DEL MONDO) – LE TRATTATIVE CON GAGOSIAN VANNO AVANTI E, DA FONTI AUTOREVOLI, LA PROPOSTA PIÙ CONCRETA È FIRMATA DA BERNARD ARNAULT

DAGOREPORT

Larry Gagosian Bernard Arnault

Lo scorso 22 ottobre Dagospia ha lanciato una notizia che ha mandato in fibrillazione il dovizioso sistema dell’arte: l’impero di Larry Gagosian, 17 gallerie sparse in tutto il mondo, è entrato nelle mire dell’imprenditore francese Bernard Arnault, seconda persona più ricca della terra dopo Elon Musk, e grande collezionista d’arte con il museo parigino (Fondazione Louis Vuitton), coadiuvato dalla vispa figlia Delphine.

I legali di Arnault hanno inviato a Gagosian una lettera di intenti per una ‘’trattativa in esclusiva’’. Essì, non c’è solo il billionaire francese in ballo: l’impero di Gagosian fa gola anche a un imprecisato fondo americano e a una società dietro la quale troneggia James Murdoch, Lupa Systems, che investe nell’arte e nei media.

Larry Gagosian

Nel 2020 sborsando 74,5 milioni di franchi svizzeri (circa 80 milioni di dollari) il rampollo di Rupert Murdoch ha acquisito un terzo del capitale di MCH Group SA, la società proprietaria di Art Basel, la più rilevante e influente fiera d’arte del mondo, e potrebbe arrivare presto al 49% del totale.

Determinante il ruolo, per la recente inaugurazione di ‘Paris+ Art Basel’, dell’ex principale lobbista di James Murdoch e BSky, il britannico di origine francese Frédéric Michel, che oggi ricopre il ruolo di “consigliere speciale per la comunicazione” di Emmanuel Macron – ovviamente il presidente di Brigitte non si è perso uno stand dell’Art Basel parigina.

bernard arnault

Assediato da proposte e offerte, Larry Gagosian, 77 anni e senza eredi, è davanti a un bivio: mi invento una fondazione o vendo tutto? Intanto l’impero del gallerista statunitense con origini armene, al pari di Art Basel, sarebbe in affanno economico e l’idea di vendere, con la clausola che le 17 gallerie devono mantenere il suo nome, sta prendendo piede. D’altro canto, la triade di possibili acquirenti è d’accordo sul fatto che Gagosian rimanga al comando del suo impero vita natural durante.

Da fonti autorevoli, la proposta più concreta di acquisto è firmata da Bernard Arnault.

L’IMPERO DI GAGOSIAN IN VENDITA AD ARNAULT?

Giorgio Guglielmino - https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/l-impero-di-gagosian-in-vendita-ad-arnault-/140592.html

Emmanuel Macron Bernard Arnault

L’imprenditore francese Bernard Arnault (Roubaix, 1949), seconda persona più ricca al mondo dopo Elon Musk in base ai dati di Forbes del luglio 2022 (grazie al controllo di circa i due terzi della moda e dei prodotti di lusso a livello globale attraverso il gruppo Lvmh) nonché grande collezionista, sarebbe in trattative con Larry Gagosian per l’acquisto dell'impero del gallerista americano composto da 17 gallerie sparse in tutto il mondo.

Emmanuel Macron Bernard Arnault

La notizia bomba è stata lanciata dal sito italiano Dagospia solitamente molto ben informato e, se confermata, rappresenterebbe un riequilibrio tra i due re francesi del mondo dell’arte: Bernard Arnault, mecenate e collezionista che nel 2006 ha creato a Parigi la Fondazione Louis Vuitton per l’arte contemporanea, e François Pinault, proprietario di Palazzo Grassi e di Punta della Dogana a Venezia e della più recentemente inaugurata Bourse de Commerce a Parigi che ospita parte della sua collezione; il figlio di Pinault, François-Henri controlla, attraverso il Gruppo Artemis, la casa d’aste Christie’s.

Larry Gagosian Bernard Arnault

Avere il controllo del ramificato impero di Gagosian vorrebbe dire avere il controllo di 100 tra gli artisti più quotati al mondo nonché la possibilità di lanciare ai massimi livelli giovani artisti come il gallerista ha fatto di recente con Jadé Fadojutimi (29 anni) e Anne Weyant (27 anni), che di Gagosian è anche la compagna.

Molti si chiedevano che cosa sarebbe accaduto all’intera struttura di Larry Gagosian che ha 77 anni e non ha eredi. Forse la mossa di Arnault potrebbe essere la risposta.

Gagosian delphine arnault