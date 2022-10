GUADAGNINO SI GUADAGNA LE LODI DEL “FINANCIAL TIMES”: “GENIO INCONTENIBILE” – SUL MAGAZINE “HOW TO SPEND IT" UN LUNGO ARTICOLO DEDICATO ALL’AMORE PER IL DESIGN DEL REGISTA – L’INTERVISTA: “HO UN APPROCCIO ORIENTATO AI DETTAGLI IN TUTTO QUELLO CHE FACCIO. SONO CONDANNATO A FARE IL REGISTA” – “QUANDO ERO GIOVANE, CAMBIAVO SPESSO I PEZZI NEL SALOTTO DI MIA MADRE E LI RIMETTEVO A POSTO. MI ACCORGEVO CHE SPOSTANDO UN OGGETTO SI POTEVA...” - VIDEO

DAGONEWS

luca guadagnino genio incontenibile financial times

“il genio incontenibile di Luca Guadagnino”: si intitola così la lunga cover story del magazine del Financial Times, How To Spend It. Il regista italiano in questi giorni è a Londra per presentare il suo ultimo film “BONES AND ALL” al British Film Institute, dopo la tappa newyorkese al New York Film Festival.

Nell’articolo si parla ampiamente dell’amore per il design di Guadagnino, una passione che è diventato anche un lavoro da quando, nel 2017, ha fondato il suo Studio, su consiglio del fondatore di Yoox, Federico Marchetti.

casa di federico marchetti

L’articolo è stato scritto da Jackie Daly, e inizia così: “È un torrido pomeriggio di agosto quando incontro al Grand Hotel di Milano il regista, sceneggiatore e produttore Luca Guadagnino. I pavimenti in marmo della grande dame del 1863, i mobili antichi e la proliferazione di palme ricordano la malinconica grandezza dei suoi set cinematografici. Guadagnino, 51 anni, è appena arrivato da Villa La Ceriana, la sua casa di campagna in Piemonte (possiede anche un appartamento in città a Milano), una nuova villa dove ha creato un angolo in cui scrivere. "Ho pensato a lungo di sedermi da solo nel mio ufficio alla mia scrivania con una grande luce proveniente dalle finestre e scrivere una nuova sceneggiatura. Voglio un posto dove pensare", dice della tenuta”.

set di chiamami col tuo nome

Guadagnino poi parla della sua passione per il design: "Quando ero giovane, cambiavo spesso i pezzi nel salotto di mia madre e li rimettevo a posto di nascosto, perché mi accorgevo che spostando un oggetto si poteva cambiare completamente uno spazio. Credo che abbia a che fare con il mio amore per la prospettiva. Così, quando ho iniziato a lavorare nel design, ho dovuto darmi un pizzicotto. Era come dare a un bambino tutti i giocattoli del mondo con cui giocare e dirgli: 'È il tuo lavoro'".

Day racconta poi come nacque lo studio, dei lavori a casa di Federico Marchetti e della reciproca influenza che cinema e design hanno nel mondo di Guadagnino:

“Il regista ha un occhio esigente per i dettagli: dall'austerità ispirata al Bauhaus di Suspiria alla bellezza borghese della villa lombarda del XVII secolo di Chiamami col tuo nome, gli interni infusi di una languida sensualità dalla scenografa Violante Visconti di Modrone. "Ho imparato presto il piacere dei dettagli - il piacere, l'ossessione e l'inevitabilità di essi", dice Guadagnino. "Sono condannato a fare il regista. Ho un approccio orientato ai dettagli in tutto ciò che faccio".

luca guadagnino

Guadagnino realizza gran parte delle sue scenografie su misura, un approccio rispecchiato dal suo studio di progettazione che lavora a stretto contatto con gli artigiani per creare quelli che definisce "spazi tridimensionali".

È fortemente coinvolto nel processo, ammettendo di svegliarsi alle 5 del mattino prima di girare un film per parlare con la sua squadra. "Penso che l'artigianato sia alla base di tutto. La gente parla di ideali e di idee, ma la realizzazione fisica, la creazione di qualcosa di reale, è incredibile", dice. "Abbiamo appena realizzato un tavolo in marmo rosa e giallo, che ha richiesto molto tempo per essere concepito. Ma vederlo realizzato con la precisione dell'artigiano nella fabbrica di marmo... è sorprendente".

Lo studio Guadagnino ha in cantiere molti nuovi progetti: "Stiamo realizzando un hotel a Roma che aprirà nel 2023, la hall e il bar di una famosa società di gestione di talenti a Hollywood, una bellissima villa in stile liberty a Venezia e molto altro ancora", dice ancora il regista.

il set di suspiria il bar di chiamami col tuo nome

luca guadagnino luca guadagnino timothee chalamet luca guadagnino Luca Guadagnino chiama Chloe Grace Moretz per il remake di Suspiria luca guadagnino luca guadagnino we are who we are o night divine di luca guadagnino 5 tilda swinton e luca guadagnino a bigger splash luca guadagnino luca guadagnino taylor russel luca guadagnino timothee chalamet luca guadagnino leone dargento a venezia 2022 set per lo show di fendi 2021 by the fire showcase milano design week 2022 bones and all luca guadagnino 3 bones and all luca guadagnino 4 bones and all luca guadagnino 5 bones and all luca guadagnino 6 bones and all luca guadagnino 7 il set del film di suspiria redemption in new york, 2019 by studio luca guadagnino la casa di federico marchetti by guadagnino il set di chiamami col tuo nome negozio aesop a roma bones and all luca guadagnino 8 bones and all luca guadagnino 9