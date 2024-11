“ARTISSIMA”, PURISSIMA, BONISSIMA – TRA GLI STAND DELLA FIERA TORINESE DELL’ARTE SPUNTA UNA CRISTINA SEYMANDI IN GRAN FORMA: SCOLLATURA DELUXE, MINIGONNA E STIVALETTO, L’EX DI MASSIMO SEGRE HA ORMAI DIMENTICATO LA “SPUTTANESCION” IL GIORNO DEL FIDANZAMENTO E PASSEGGIA TRA LE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA – AVVISTATO ANCHE STEFANO DE MARTINO, CHE SOSTIENE DI ESSERE UN GRANDE APPASSIONATO D’ARTE (O È SOLO UNA SCUSA PER FARE IL PROVOLONE?)

Stefano De Martino ci ricasca e torna a Torino per il suo grande amore: l'arte. Dopo avere vistato nel gennaio 2023 la mostra "Picasso Rendez Vou" al Mastio della Cittadella, il re di "Affari tuoi" è stato pizzicato fra gli stand di Artissima, come dimostra anche la storia postata su Instagram. L'ex ballerino è un amante dell'arte tanto che sembra sia giunto sotto la Mole ieri sera apposta per l'art week.

De Martino, però, non è il solo Vip che si è lasciato o si lascerà tentare dall'arte contemporanea. Ecco Cristina Seymandi, divenuta famosa per via dello scandalo con Massimo Segre, farsi fotografare fra le opere in mostra ad Artissima al Lingotto, il luogo dove ogni Vip torinese che si rispetti, da Marco Boglione agli Elkann, dalla Littizzetto a Cristina Chiabotto, non può di certo mancare.

E dalle parti di Flashback, in corso Giovanni Lanza 75, le cose procedono allo stesso modo tanto che oggi, fra le code chilometriche che anno coinvolto tutte le fiere, si è nascosta anche Miuccia Prada, ansiosa di ammirare opere antiche e contemporanee unite all'interno dello stesso luogo. Ecco come si presenta l'ingresso della mostra mercato in queste ore:

Durante il weekend sono attesi, infine, tanti influencer che ovviamente spazieranno da Flashback ad Artissima passando per The Others, Paratissima e Umbertissima. Tra loro: Benedetta Arte Facile, Strade di Torino, Maricler, Paola Marangon, ArteMuse, Petunia Hollister, Donnadinosauro.

