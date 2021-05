CAIRO STAVOLTA RISCHIA L’OSSO DEL COLLO – ‘’NELLA TRATTATIVA CON RCS PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DI VIA SOLFERINO NESSUN COMPORTAMENTO USURAIO DA PARTE DI BLACKSTONE”. E' QUANTO SI LEGGE NEL LODO ARBITRALE CONSULTATO DA RADIOCOR – E A MILANO SUBITO DEFLAGRANO LE VOCI DI UNA CORDATA MESSA SU DALL’AVV. EREDE, IN PRIMA FILA LEONARDO DEL VECCHIO, PER PRENDERSI IL CORRIERONE DI URBANO. CHE FARÀ BANCA INTESA?