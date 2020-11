“DIO TI VEDE, BARILLARI PURE” – VITA, SCATTI E SCAZZI DEL KING OF PAPARAZZI, CELEBRATO DA UN DOCUMENTARIO IN ONDA SU “SKY ARTE”: “QUELLO CHE MI HA FATTO PIÙ MALE È STATO PETER O’TOOLE: MI DIEDE UN CAZZOTTO, ERO ANCORA MINORENNE E MIO PADRE GLI FECE CAUSA. UNA VOLTA FINII IN UNA RISSA CON I BODYGUARD DI FRANK SINATRA. MI SALVÒ DOMENICO MODUGNO” – “MENO MALE CHE ORA CI SONO LE MASCHERINE. QUANDO I DIVI LE INDOSSANO LA GENTE NON LI RICONOSCE. MA IO SÌ…” – VIDEO

RINO BARILLARI E MASTROIANNI

Marco Consoli per “il Venerdì di Repubblica”

Una volta beccai Marcello Mastroianni che ballava ingrifato con Zeudi Araya e gli scattai delle foto. Lui se ne accorse, mi fece chiamare e mi disse: "A Barillà, o tu o io". E io gli risposi: "Marcè, non ti preoccupare".

Archiviai gli scatti: era sempre gentile con me e pubblicare quello scatto significava rinunciare alle oltre 50 sue foto che vendevo in un solo anno.

Un'altra volta lo beccai che faceva pipì per strada, come era capitato anche a Helmut Berger. Le foto di Berger le pubblicai, per Marcello chiusi un occhio".

BARILLARI

Rino Barillari, 75 anni, racconta di uno dei pochi divi risparmiati dal suo impietoso obiettivo, in molti anni trascorsi tra Via Veneto e gli altri luoghi della Dolce Vita al motto di "Dio ti vede, Barillari pure".

A ripercorrere la sua carriera è il documentario The King of Paparazzi, in onda il 15 novembre su Sky Arte e in streaming su Now Tv, che prende il titolo dall'appellativo che gli affibiò Federico Fellini.

rino barillari colpito con un gelato da sonia romanoff

Arrivato a 14 anni a Roma dalla Calabria per cercare un lavoro, Barillari finì a fare foto ai turisti alla Fontana di Trevi.

Dopo aver capito che la vera caccia grossa erano le star del cinema, imparò il mestiere dai colleghi più esperti come Tazio Secchiaroli, dividendo il marciapiede con Giacomo Alexis, che lo immortalò in una foto diventata il simbolo della Dolce Vita:

"Beccai l'attrice inglese Sonia Romanoff, che si era sposata un vecchietto per restare in Italia, insieme a un altro uomo e lei mi spiaccicò in faccia un gelato. Al momento mi incazzai, ma la mia carriera decollò. E poi un gelato era sempre meglio di un calcio nelle palle".

irina demick con l'autista nik e un ghepardo al guinzaglio in via veneto foto rino barillari

Chi l'ha menata di brutto?

"Quello che mi ha fatto più male è stato Peter O'Toole: era ubriaco per strada insieme alla sua collega Barbara Steele. Mi diede un cazzotto: quattro punti di sutura all'orecchio. Ero ancora minorenne e mio padre gli fece causa.

L'avvocato mi offrì un milione per ritirare la querela, mio padre si prese i soldi e mi diede solo mille lire, con cui però mi feci due settimane di vacanza a Taormina. Una volta finii in una rissa coi bodyguard di Frank Sinatra: era infuriato perché era uscita una mia foto col titolo "Frank lo sfregiato". Mi salvò la pelle Domenico Modugno".

ursula andress e fabio testi foto rino barillari

Ha collezionato tante denunce?

"Ci hanno provato in parecchi, ma mi ha sempre salvato l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa. Con la legge sulla privacy bisogna però stare attenti: ad esempio non si possono più fotografare persone all'interno di una casa. Ma quelli che fotografavo io volevano farsi beccare, sennò non andavano in Via Veneto...".

barillari sinatra

Gli scandali erano organizzati?

"Un buon trenta per cento erano "suggeriti" dai press agent, che magari volevano lanciare un film con l'attore che baciava la protagonista".

Le qualità di un paparazzo?

"Essere paraculo: prima scatti e poi chiedi il permesso. E non diventare mai troppo amico dei divi, perché sennò devi cambiare mestiere, non farai mai uno scoop".

Quindi lei non ha amici tra le star?

Franco Nero contro Rino Barillari

"In realtà ne ho tanti, Alessandro Gassmann, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino.

Ma se becco Valeria che si bacia con Riccardo Scamarcio, che faccio non scatto? Al diavolo l'amicizia".

Servono doti fisiche particolari per fare il suo mestiere?

"Buone gambe. Devi saper scappare quando ce n'è bisogno".

La donna più bella fotografata?

alberto sordi con un'amica – foto rino barillari

"Ava Gardner. Ma anche Liz Taylor, Ann-Margret e Sophia Loren.

Le più simpatiche invece erano Claudia Cardinale, Virna Lisi e Silvana Pampanini, che mi voleva bene e mi ricomprò le macchine quando i gorilla di Barbra Streisand me le fracassarono".

barillari loren

Qual era la giornata tipo del paparazzo in quegli anni?

"Spesso dormivo in ufficio, dopo la notte fuori. Mi alzavo verso le 9, leggevo i giornali locali, e facevo il giro tra Via Margutta, Via Sistina, Piazza del Popolo. Poi mi appostavo davanti agli hotel, perché all'epoca non c'era il telefonino per ricevere le soffiate".

Inseguimenti in moto?

"Tanti. All'epoca se non eri inseguito dai paparazzi non eri nessuno".

barillari docufilm

Cosa ha pensato quando, anni dopo, diedero la colpa ai suoi colleghi per la morte di Lady Diana?

"Siccome arrivarono sul luogo dell'incidente d'auto fu facile accusarli, anche perché la foto del bacio con Dodi Al Fayed era stata la più pagata al mondo. A me il giorno dopo hanno scritto "assassino" sotto casa. È chiaro che l'hanno voluta ammazzare e noi paparazzi non c'entravamo nulla".

Fin dove si è spinto per uno scoop?

Rino Barillari_Sofia_Loren Archivio_Canestrelli_195

"Ne ho fatte tante. Oggi con la tecnologia è facile, compri un paio di occhiali con fotocamera e scatti dove vuoi. All'epoca avevo un buco nella cravatta e una panciera per nascondere la macchina e non farmi vedere. Bisognava ingegnarsi, perché non potevi tornare a casa senza foto.

asia argento e hugo clement foto barillari 5

Quando i giornali scrissero che il regista Franco Indovina voleva adottare un bimbo per la sua compagna Soraya che non poteva avere figli, scattai una foto di mio figlio Roberto, da lontano e un po' sfocata e la diedi a un settimanale, che scrisse "ecco il figlio della principessa".

Chi poteva smentire? Mia suocera riconobbe il nipotino e se la prese a morte: le dissi che al giornale avevano pubblicato quella foto per sbaglio".

asia argento e hugo clement foto barillari 8

Non si è pentito nemmeno quando hanno scritto che lo chef Anthony Bourdain si sarebbe suicidato dopo avere visto le sue foto di Asia Argento avvinghiata a Hugo Clément?

"Quando l'ho saputo ho pianto, una foto non può valere la vita di una persona. Poi per fortuna ho avuto conferma che il motivo non era la pubblicazione di quegli scatti e mi sono rasserenato, ma da quella volta sono più attento perché la vita è sacra".

gianni letta con rino barillari

Molti non sanno che finita la Dolce Vita lei ha fotografato i morti per droga e le vittime del terrorismo durante gli anni di piombo.

"La Dolce Vita è finita col '68. Poi mi sono dedicato alla cronaca nera. È stato un periodo tristissimo: ho dovuto fotografare anche una madre che parlava col cadavere del figlio. E ho visto i miei amici poliziotti ammazzati a Piazza Nicosia.

barillari clooney

Spesso arrivavo per primo sui luoghi del delitto, fotografavo con discrezione e poi siccome il giornale voleva l'esclusiva, facevo un po' di chiasso in modo che le autorità bloccassero l'accesso ai miei colleghi".

Come è cambiato il suo lavoro con l'arrivo del digitale?

"Ora tutti pensano di poter fare una foto, soprattutto col cellulare: è un fallimento totale. Ma le foto si fanno con la testa, bisogna capire il personaggio, catturare un'espressione, notare un dettaglio come le scarpe bucate.

barillari verdone sordi

Invece arrivano in 50 e fanno una foto di uno che cammina per strada e mi rovinano uno scoop. E poi con 'sti cavolo di selfie ormai i personaggi hanno paura, non si fanno più vedere in giro. Però almeno adesso ci sono le mascherine".

In che senso?

"Quando i divi le indossano la gente non li riconosce. Ma io sì. Li identifico da come camminano o da un dettaglio. Mi avvicino, chiedo loro di abbassare la mascherina un attimo e clic: il gioco è fatto".

