UN “GORILLA” IN FENIGLIA – TORNA HYPERMAREMMA: LA SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CHE PORTA L’ARTE IN MAREMMA SI APRIRA’ IL 30 MARZO 2024 CON L’OPERA DI DAVIDE RIVALTA, UN ENORME SCIMMIONE CHE GUARDA IL MARE SULLE DUNE DELLA FENIGLIA. LA SCULTURA SARÀ AMMIRABILE FINO AL 30 SETTEMBRE – IL PROGRAMMA

Da artribune.com

GORILLA DAVIDE RIVALTA

Nuovo appuntamento per Hypermaremma, l’ormai attesissimo evento che porta in Maremma alcuni dei migliori artisti nazionali e internazionali, mettendo in scena opere diffuse sul territorio, tra la campagna e il mare. A condurre i giochi, anche nel 2024, una squadra collaudata: i tre founder Matteo d’Aloja, Giorgio Galotti e Carlo Pratis affiancati da Francesca Caddeu. Un progetto che anno dopo anno continua a evolversi e crescere, vincendo bandi pubblici: come quello, per la terza volta consecutiva, di “Toscana in contemporanea”. E che continua a investire nella comunicazione attraverso lo sviluppo di podcast, edizioni speciali delle opere e progetti ambiziosi.

(…)

Hypermaremma 2024. Il programma

Matteo d’Aloja, Giorgio Galotti e Carlo Pratis, Cofodatori di Hypermaremma

Il 30 marzo 2024 naugurerà l’opera di Davide Rivalta, un enorme scimmione che guarda il mare sulle dune della Feniglia, raggiungibile dopo 15 minuti di cammino e realizzato grazie al lavoro della Fonderia Artistica De Carli, vicino Torino, e del gallerista Marco Niccoli. Di Gaetano Pompa, artista mancato qualche anno fa che si era trasferito ad Ansedonia, verranno esposti il Lunedì di Pasquetta bronzi e tele in un bosco segreto (svelato solo all’ultimo).

Giulia Mangoni, giovane pittrice italo-brasiliana appena invitata a esporre in Triennale, a maggio produrrà una performance all’isola del Giglio che poi sarà replicata durante la festa dell’uva e delle cantine aperte. Il 6 luglio, Mauro Staccioli, su di un terreno a Giardino, frazione di Ansedonia, inaugurerà tre cuspidi, tre piramidi di corten alte 9 metri, simboli di astrazione pura, ottenuti grazie al supporto delle gallerie Niccoli e Il Ponte (Fi) e con l’aiuto della fonderia maremmana Mar-sid. Carola Bonfilii, vincitrice dell’Italian Council, in una location ancora da definire, a settembre presenterà il suo video Second Order Reality, in prestito dal MAXXI. Untitled (Tulip), l’opera di Virginia Overton allestita lo scorso anno di fronte alla Polveriera Guzman, è stata permanentemente donata al Comune di Orbetello.

FONTANILE DUCROT HYPERMAREMMA - 2 tulip virginia overton HYPERMAREMMA FELICE LEVINI HYPERMAREMMA 2023 - 5 FELICE LEVINI HYPERMAREMMA 2023 - 8 Ducrot Fontanile 2023 Hypermaremma 34