“IL MIO NOME ERA GOLDBERG. CAMBIAI PER MIA MOGLIE, LO TROVAVA TROPPO EBREO” - LA RIVELAZIONE DELL'ARCHISTAR FRANK GEHRY – “HO SEMPRE VOLUTO PROGETTARE UNA SINAGOGA, PERCHÉ FINO AI 13 ANNI ERO OSSERVANTE. POI..." – “RICEVO UN CLIENTE, UN BUDGET E UN PROGRAMMA. MI PIACE LAVORARE IN CONDIZIONI DI INSICUREZZA CREATIVA MA SONO UN ARCHITETTO TRADIZIONALE, CERCO DI FARE UN EDIFICIO CHE REGGA!” – DAL GUGGENHEIM AD ABU DHABI ALLA SEDIA AL MOMA – VIDEO

Alain Elkann per “Specchio - La Stampa”

Frank Gehry è un architetto e designer canadese-americano il cui lavoro originale, scultoreo e spesso audace, gli è valso fama mondiale. Dal 1962 vive a Santa Monica e da allora ha sempre lavorato in California.

«Eravamo molto poveri e non avevamo molta scelta. Dall'età di 17 anni ho lavorato come camionista. Sono stato accettato alla facoltà di architettura dell'USC quasi per caso. Prima di allora non avevo mai avuto questa passione. Mi piaceva l'idea delle lezioni di Albert Nyberg. Mi sono laureato in architettura, ma mi interessava anche l'arte. Mentre ero a scuola, ho iniziato a lavorare part-time per Victor Gruen. Quando mi sono laureato sono stato arruolato nell'esercito degli Stati Uniti».

È stato in guerra?

«No. La guerra di Corea stava per finire. Mi hanno mandato in una società di ingegneria come dattilografo, a Fort Benning, in Georgia. Il Capitano è entrato e mi ha chiesto che altro potevo fare. Ho detto che ero un architetto. "Sai fare insegne?" Ho risposto di sì. Mi hanno messo a fare targhette per i bagni e gli uffici.

Mi sono congedato dall'esercito 3 mesi prima per andare ad Harvard a studiare urbanistica. In realtà frequentavo le lezioni che mi interessavano. Ho incontrato grandi politici e scienziati come Oppenheimer, il creatore della bomba nucleare. Ho lasciato Harvard senza una laurea e sono tornato a LA.

Da qui siamo andati in Francia dopo un paio d'anni con la mia ex moglie e le due bambine. Ho incontrato un amico di Harvard e così ho trovato lavoro in un ufficio sugli Champs-Elysées, con André Remondet, e lui mi ha dato la libertà di lavorare su molti progetti per dieci mesi. Poi sono tornato a LA a lavora-re con alcuni designer della Fiera di Seattle».

Molti dei suoi progetti hanno a che fare con arte e musica, musei e sale da concerto. L'ha scelto o è stato un caso?

«Amo la musica classica e il jazz. Ho lavorato all'Hollywood Bowl e ho vinto il concorso per la Walt Disney Concert Hall contro alcuni formidabili altri architetti. Poi ci sono stati alti e bassi, ma io sono meticoloso sui budget, sulla consegna e sulla qualità».

Per il Guggenheim di Bilbao, ha usato l'acciaio inossidabile e il titanio. Come mai?

«Funziona per la collezione per cui è stato progettato e mi pare che nessuno si lamenti. Cerco sempre di sfruttare l'effetto della luce. Non servono decorazioni, è gratis, dà una sensazione di umanità. A Bilbao il budget era limitato a 100 milioni di dollari.

L'acciaio inossidabile era l'unica cosa che potevo permettermi, ma pioveva molto lì e le superfici nelle giornate grigie diventavano cupe. Avevo installato un pezzo di titanio fuori dal mio ufficio a Santa Monica e sotto la pioggia diventava dorato. Così nell'offerta ho messo il titanio e il costo è sceso».

Ora sta finendo il Guggenheim ad Abu Dhabi. È molto diverso da quello di Bilbao?

«È una cultura diversa. Ho realizzato trenta modelli differenti, ma quando ero ad Abu Dhabi ho visto che la gente passava molto tempo sotto dei graticci nei giardini a prendere il tè. Ho cercato di imitare quella forma, ho creato forme blu a tenda. Quando il gruppo di Abu Dhabi è venuto a Los Angeles e ha visto quest'ultimo modello, si è complimentato con me».

Come è andata con l'edificio LUMA per Maja Hoffmann ad Arles?

«Arles è una città romana con due anfiteatri. Ho preso spunto da questo. L'edificio che stavo realizzando era un centro, una libreria, con alcune gallerie. Ad Arles van Gogh ha creato grandi dipinti, tra cui Notte stellata. In alcuni luoghi c'è una diversa luce. Abbiamo realizzato la facciata con pannelli in acciaio inossidabile particolari per ottenere un riflesso morbido che cambia durante il giorno e la notte.

Man mano che la luce scompare, appare il colore del cielo stellato. Ho reso possibile vedere la luce nel modo in cui la vedeva van Gogh. Lavorare con Maja Hoffmann è stato molto bello».

Ora apre anche un edificio a Parigi per Bernard Arnault e la Fondazione Louis Vuitton.

«Bernard Arnault è molto intelligente e informato. È un piacere lavorare con lui, è un marinaio come me. Abbiamo progettato un edificio in due parti con un involucro esterno in vetro. Eravamo interessati alle vele fluttuanti e ho cercato di evocarle nell'edificio. Incontrare lui e la sua famiglia è stato molto divertente. Ora realizzo borse, disegno qualsiasi cosa!».

Dal cognac a una sedia di cartone al MoMA?

«Il MoMA non è interessato al mio lavoro, ma hanno fatto la mia sedia».

Dicono che è un architetto decostruttivista, è vero?

«Non ho idea. Ricevo un cliente, un budget e un programma. Sono un architetto tradizionale, cerco di fare un edificio che regga!»

Orgoglioso dei premi ricevuti?

«Sì, ma non lo mostro. Mi piace lavorare in condizioni di in-sicurezza creativa e non mi fisso sul passato. Interpreto i sogni dei clienti».

Quante ore lavora?

«Tutto il giorno, la sera e il sabato. Ogni due settimane faccio un giro in barca a vela. Ne ho progettata una per un amico e lui la tiene a Los Angeles, così possiamo usarla. Poi ho una barca più piccola per due persone e mi diverto di più con quella».

Si sente vicino al mondo ebraico? Perché ha cambiato il suo nome da Ephraim Goldberg a Frank Gehry? Ha mai progettato una sinagoga?

«Ho sempre voluto progettarne una, perché fino ai 13 anni ero osservante. Alla USC c'era molto antisemitismo. Sono stato tenuto fuori da una confraternita di architetti perché mi chiamavo Goldberg.

la torre di frank gehry ad arles 9

Mi dicevano che avrei dovuto cambiare nome, cosa che mi rifiutavo di fare. Ma poi la mia ex moglie è rimasta incinta ed era preoccupata per la nascita di un bambino ebreo. Sotto molta pressione, ho accettato di farlo. Mia moglie era felice».

Come si ottiene un nuovo lavoro?

la torre di frank gehry ad arles 8

«Non facciamo gli agenti e non facciamo marketing. Molti architetti fanno così e forse è questo il modo per ottenere lavoro. Dio li benedica».

