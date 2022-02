28 feb 2022 17:13

“NON C’E’ POSTO PER L’ARTE QUANDO I CIVILI MUOIONO” - BIENNALE SENZA LA RUSSIA, CURATORE E ARTISTI SI RITIRANO PER PROTESTA – IL COMUNICATO DELLA BIENNALE CHE ESPRIME "PIENA SOLIDARIETÀ" PER "QUESTO ATTO CORAGGIOSO E NOBILE" E "CONDIVIDE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO A QUESTA SCELTA” - IL PADIGLIONE DELL’UCRAINA RESTA IN FORSE...