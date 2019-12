È LUI O NON È LUI? – È STATO RITROVATO IL “RITRATTO DI SIGNORA” DI GUSTAV KLIMT RUBATO NEL 1997 A PIACENZA? – DURANTE I LAVORI DI RIPULITURA DI UNA PARETE DELLA GALLERIA RICCI ODDI SI È SCOPERTA UN’INTERCAPEDINE CON DENTRO UN’OPERA CHE SEMBRA PROPRIO IL CAPOLAVORO DEL PITTORE AUSTRIACO. SE COSÌ FOSSE, PER 22 ANNI NON SI SAREBBE MAI ALLONTANATO DALLA GALLERIA. I LADRI PROBABILMENTE L’HANNO NASCOSTO LI E POI…

Potrebbe essere stato ritrovato il dipinto di Gustav Klimt 'Ritratto di Signora' rubato nel febbraio 1997 alla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza. Durante i lavori di ripulitura di un'edera che copriva una parete esterna della stessa Galleria, si è scoperta un'intercapedine chiusa da uno sportello, all'interno della quale c'era un sacco, con dentro il quadro.

Una prima expertise, a quanto si apprende, avrebbe confermato che si tratta dell'opera rubata, una delle più ricercate al mondo, facente parte di una serie di ritratti femminili realizzati dall'artista negli ultimi anni della sua produzione, fra il 1916 e il 1918. Sono in corso ulteriori analisi per certificarne l'autenticità: se venisse confermata significherebbe che il capolavoro di Klimt in realtà non si è mai allontanato dalla galleria, il cui direttore Massimo Ferrari ha anticipato alla Libertà che "i timbri e la ceralacca sono originali".

I ladri, quindi, potrebbero aver nascosto il quadro nell'intercapedine sul muro esterno per poi recuperarlo qualche giorno dopo. Poi, però, forse anche per l'attenzione mediatica e la sorveglianza delle forze dell'ordine, non ci sono riusciti. Il quadro, insomma, una delle opere d'arte più ricercate del mondo, potrebbe essere stato nascosto per 22 anni sul muro esterno della galleria dove era stato rubato, senza che nessuno lo trovasse e senza che nessuno che era a conoscenza del nascondiglio andasse a recuperarlo.

