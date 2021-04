16 apr 2021 17:39

MA CHE, DAVERIO? – NON C’ERA UN MODO PER RICORDARE MEGLIO PHILIPPE? DAL 20 AL 23 APRILE LA CASA D’ASTE MILANESE “IL PONTE” METTE ALL’INCANTO I BENI DI CESARE ROMITI E DELLO STORICO DELL’ARTE. MA SI STENTA A CREDERE CHE DAVERIO AVESSE IN CASA SOLO QUANTO VIENE MESSO IN ASTA: UN FLIPPER ANNI SETTANTA ARRUGGINO E NON FUNZIONANTE, UN SOFA’ CHE ANDREBBE BENE PER ERDOGAN, VETRI DI MURANO E LAMPADE DI SOTTSASS CHE, EVIDENTEMENTE NON PIACCIONO AGLI EREDI. POI LA BAMBOLONA DI PATRIZIA MEDAIL VALUTATA 11 MILA EURO. TIRATE FUORI IL VERO GRANDE PHILIPPE!