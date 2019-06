IL MONDO SECONDO JR – LO SPETTACOLARE MURALE DIGITALE LUNGO 32 METRI DELL’ARTISTA FRANCESE JR È ESPOSTO AL SF MOMA DOVE RIMARRÀ FINO AL 2020: “THE CHRONICLES OF SAN FRANCISCO” RACCONTA LE STORIE DI 1.200 PERSONE E METTE SULLO STESSO PIANO MILIONARI E SENZATETTO, SPORTIVI, DRAG QUEEN E CELEBRITÀ LOCALI – UN LAVORO INTERATTIVO CHE CONSENTE ATTRAVERSO UN IPHONE DI CONOSCERE LE STORIE DEI PROTAGONISTI E VEDERLI IN MOVIMENTO…(VIDEO)

Chiara Mariani per “Sette”

jr all'sfmoma 9

The Chronicles of San Francisco è l’epico murale digitale (32x5m) ideato e creato dall’artista francese JR (classe 1983) esposto al SFMOMA nella lobby che dà su Howard Street, dove rimarrà fino all’autunno del 2020, quando restituirà lo spazio all’opera di Diego Rivera.

jr all'sfmoma 6

L’autore, famoso per raccontare la storia dei luoghi attraverso i ritratti di chi li abita, ha intervistato, fotografato e filmato per due mesi, a partire dal gennaio del 2018, 1.200 persone in 22 location diverse. Poi per un anno ha assemblato ciò che aveva editato. Un progetto inclusivo: nessuno è più importante di un altro.

sfmoma 2

Tra gli individui del microcosmo ci sono milionari e senzatetto, dignitari come il Governatore della California Gavin Newsom e celebrità locali quali l’attivista LGBT Cleve Jones, il cestista dei Warriors Draymond Green, la drag queen Donna Sachet, i membri del San Francisco Gay Men’s Chorus...Il lavoro è interattivo: con l’iPhone si possono conoscere le storie dei protagonisti e vederli in movimento.

jr all'sfmoma 5

La scelta dei soggetti per la maggior parte è avvenuta per caso: gli assistenti di JR fermavano per la strada i prescelti con una pacca sulla spalla e chiedevano loro in quale gruppo volevano poi essere inclusi: ricchi, poveri, gay, attivisti, sportivi, tra chi applaudiva o si faceva selfie...«Come artista», dice JR, «sono responsabile dell’orchestra ma sei tu che decidi come vuoi essere rappresentato per sempre».

jr all'sfmoma 2 jr all'sfmoma 3 jr 3 jr 1 jr all'sfmoma 1 jr 2 jr all'sfmoma 4 installazione al louvre di jr 4 installazione al louvre di jr 1 installazione al louvre di jr 3 installazione al louvre di jr 2