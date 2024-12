2 dic 2024 19:03

LA MOSTRA SUL FUTURISMO ALLA GNAM FORTEMENTE VOLUTA DALL’EX MINISTRO SANGIULIANO E' UN MANICOMIO! POLEMICHE E VELENI, NEL MIRINO FINISCE FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE OSHO, CHE IN UN MAIL CHIEDE AL COMITATO SCIENTIFICO DI CUI FA PARTE DI INSERIRE UN QUADRO DI SUO GUSTO NELL'ESPOSIZIONE. A CHE TITOLO VISTO CHE I CURATORI ERANO ALTRI? LA VERSIONE DI PALMAROLI NON COINCIDE CON QUELLA DI GIANCARLO CARPI, EX MEMBRO DEL COMITATO DEFENESTRATO IN CORSA - IL BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE: VIDEO