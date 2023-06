È MORTA A NEW YORK, ALL’ETÀ DI 101 ANNI, FRANCOISE GILOT, PITTRICE E SOPRATTUTTO, MUSA E COMPAGNA DI PABLO PICASSO – DELLE MOLTE DONNE CHE HANNO AVUTO A CHE FARE CON L’ARTISTA SPAGNOLO, È STATA L’UNICA CHE HA AVUTO LA FORZA DI DIRGLI ADDIO PRIMA DI VENIRE TRASCINATA IN UN VORTICE DI FOLLIA E DEPRESSIONE – “PABLO È STATO IL PIÙ GRANDE AMORE DELLA MIA VITA, MA DOVEVI PRENDERE PROVVEDIMENTI PER PROTEGGERTI. L’HO FATTO, ME NE SONO ANDATA PRIMA DI ESSERE DISTRUTTA…”

La pittrice Françoise Gilot, nota per essere stata la musa di Picasso, è morta a New York all’età di 101 anni. Chi conosce bene la sua storia può dire che è arrivata a questa veneranda età in salute perché ha avuto la saggezza di lasciare per prima il genio spagnolo che aveva 40 anni più di lei.

Tra le innumerevoli donne che ha avuto Picasso (che hanno avuto crolli mentali o sono morte suicide), Françoise Gilot è stata l’unica a trovare la forza di dirgli addio prima che lui la trascinasse nel solito gorgo di cui sono rimaste vittima tutte le sue compagne.

«Pablo è stato il più grande amore della mia vita, ma dovevi prendere provvedimenti per proteggerti. L’ho fatto, me ne sono andata prima di essere distrutta- aveva dichiarato a Janet Hawley nel libro del 2021 «Artists and Conversation» – Le altre si sono aggrappate al potente Minotauro e hanno pagato un prezzo alto».

Probabilmente si riferiva alle storie delle quattro altre famose amanti del gigante dell’arte moderna: la prima moglie di Picasso, la ballerina Olga Khokhlova, caduta in depressione dopo che lui l’aveva lasciata per Marie-Therese Walter, la sua ex amante giovanissima, morta impiccata; la sua seconda moglie Jacqueline Roque che si è sparata e l’artista Dora Maar, che ha avuto un esaurimento nervoso.

Nata il 26 novembre 1921 a Neuilly-sur-Seine, a ovest di Parigi, da una famiglia benestante, ha seguito le orme della madre iniziando come acquarellista, prima di passare al disegno e alla pittura. I suoi genitori volevano che diventasse avvocato, ma abbandona gli studi all’età di 19 anni.

A 21 anni era già una delle artiste più rispettate della nascente Scuola di Parigi, che raggruppava artisti francesi ed emigrati nella capitale durante la prima metà del XX secolo. Nel corso della sua carriera ha firmato almeno 1.600 tele e 3.600 opere su carta.

Françoise Gilot conosce Picasso in un ristorante a Parigi nel 1943, quando lei aveva solo 21 anni e lui 61. Amanti per 10 anni, non si sono mai sposati e hanno avuto due figli, Claude e Paloma nati nel 1947 e nel 1949. Picasso ha dipinto Francoise Gilot spesso, tra i più noti ritratti si ricorda «Femme assise» del 1949, venduto all’asta a Londra nel 2012 per 8,5 milioni di sterline. Ma forse più famosa e iconica è la fotografia scattata alla coppia nel 1948 da Robert Capa, che cattura i due su una spiaggia. Gilot ha lasciato Picasso nel 1953 e da lì in poi riprendere a dipingere, con non poche difficoltà.

Nel 1964 pubblica il libro «La mia vita con Picasso» dove lo ritrae come un tiranno. L’artista ha fatto di tutto per impedirne la pubblicazione: le fa causa tre volte, perdendo ogni volta ma dopo l’ultima sconfitta in tribunale […] la chiamò per complimentarsi: «Congratulazioni, hai vinto. Sai che a me piacciono i vincitori». […]

Nel 1991 Françoise Gilot scrisse un libro anche sul complicato rapporto di amore-odio di Picasso con l’altro gigante dell’arte moderna, Matisse, di cui era amica.

Gli altri due uomini della sua vita sono stati il pittore Luc Simon, dal quale ha avuto una figlia Aurelia, e il virologo americano Jonas Salk, inventore del primo vaccino antipolio, che ha sposato nel 1970 e con cui ha vissuto in California fino alla sua morte nel 1995. Gilot ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a New York […]

