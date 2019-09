NON CESSO D'AMARTI - UN UOMO DI 66 ANNI È STATO ARRESTATO PER IL FURTO DEL CESSO IN ORO MASSICCIO 18 CARATI DI MAURIZIO CATTELAN, DEL VALORE DI 1 MILIONE DI STERLINE - È STATO RUBATO DAL BLENHEIM PALACE, IN INGHILTERRA – OGNI VISITATORE POTEVA SOSTARE NELLA TOILETTE A RIMINARE L’OPERA PER TRE MINUTI…

Il celebre water d’oro realizzato dall’artista italiano Maurizio Cattelan è stato rubato durante una mostra a Blenheim Palace, una residenza monumentale nell’Oxfordshire (Regno Unito) celebre per aver dato i natali a Winston Churchill.

«America», questo il nome dell’opera d’arte rivestita in oro massiccio da 18 carati, era famosa in tutto il mondo e, prima del furto, i visitatori potevano prenotare un appuntamento di tre minuti per poterlo usare senza creare lunghe code.

Il water, dal valore stimato di circa 1,1 milioni di euro, era stata trasferita da appena due giorni nel Regno Unito, dopo essere stata esposta a lungo al Guggenheim di New York, collocata in uno dei bagni unisex dell'edificio. L'opera aveva già fatto parlare di sé quando fu sarcasticamente presentata dal Museo Guggenheim di New York come controfferta a Donald e Melania Trump, che avevano chiesto in prestito un quadro di Van Gogh per poter personalizzare il loro appartamento presidenziale alla Casa Bianca.

Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 5 di mattina e ha provocato allagamenti in tutto il palazzo: per prelevare il water, perfettamente funzionante, i ladri hanno infatti dovuto rompere i collegamenti idraulici. La polizia ha arrestato uno dei presunti responsabili del furto, un uomo di 66 anni, ma per il momento non ci sono tracce dell'opera trafugata.

L'amministratore delegato di Blenheim Palace, Dominic Hare, ha dichiarato di essere «rattristato da questo straordinario evento, ma anche sollevato dal fatto che nessuno sia rimasto ferito».

