VIDEO - LA LEZIONE DI LUCA BERRETTA SUL CAMPIDOGLIO
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IL PROFILO DI LUCA BERRETTA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016852485951
NON SOLO GLI STUDENTI: TUTTI POSSONO SCOPRIRE ROMA CON LE VIDEO-PASSEGGIATE DI LUCA BERRETTA, ARCHITETTO E INTERIOR DESIGNER - QUI TROVATE LA LEZIONE SUL CAMPIDOGLIO: DALLA NASCITA A OGGI, LO SVILUPPO DI UNO DEI PRIMI NUCLEI DI ROMA-
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IL PROFILO DI LUCA BERRETTA
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BARI ALLA POPOLARE DI BARI – SEQUESTRATI 16 MILIONI ALL’EX CONDIRETTORE GIANLUCA JACOBINI E A DUE MANAGER: AVREBBERO CONCESSO FINANZIAMENTI A GRANDI CLIENTI DELLA BANCA, “DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE, COMPLESSIVAMENTE INCIDENTI SUI FONDI PROPRI DELLA BANCA, IN NEGATIVO, PER 48,9 MILIONI DI EURO” – VUOI VEDERE CHE ALLA FINE SPUNTERÀ DI NUOVO CATALDO PICCARRETA?
“LO SPERMA C'INQUINA, IL CAZZO TOMBOLA” - BONOLIS SHOW CON TOTTI. DALLE SCRITTE SUI MURI DEGLI ANNI ’70 AI MEME SUGLI AFFETTI STABILI – “SOLO A ROMA SI POSSONO LEGGERE COSE COSI’. A NAPOLI L’UMORISMO E’ PIU’ FILOSOFICO" - IL CAPITANO PARLA ANCHE DI NEDVED “ASSASSINO”, CASSANO, DELLO STADIO DELLA ROMA E DI UN POSSIBILE RITORNO IN GIALLOROSSO. “LA RIPRESA DEL CAMPIONATO? SI PARLA DI PIANO B MA NON C’È NEANCHE IL PIANO A” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA