NON SOLO GLI STUDENTI: TUTTI POSSONO SCOPRIRE ROMA CON LE VIDEO-PASSEGGIATE DI LUCA BERRETTA, ARCHITETTO E INTERIOR DESIGNER - QUI TROVATE LA LEZIONE SUL CAMPIDOGLIO: DALLA NASCITA A OGGI, LO SVILUPPO DI UNO DEI PRIMI NUCLEI DI ROMA

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VIDEO - LA LEZIONE DI LUCA BERRETTA SUL CAMPIDOGLIO

 

https://nextcloud.sharkom.net/index.php/s/RL6MhhJUJDW6rxQ/download

 

 

 

 

 

IL PROFILO DI LUCA BERRETTA

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016852485951

 

 

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