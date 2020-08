7 ago 2020 17:36

UNA POLTRONA PER DUE MUSEI - CRISTIANA COLLU, DIRETTRICE DELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA, GUIDERÀ ANCHE LA GALLERIA BORGHESE ALMENO PER I PROSSIMI MESI FINO A QUANDO NON SARÀ SCELTO IL NUOVO DIRETTORE - HA IL PRIMATO DI DIRETTRICE DI MUSEO PIÙ GIOVANE D'ITALIA DOPO AVER GUIDATO IL "MAN" DI NUORO A 27 ANNI - HA SAPUTO TRAGHETTARE IL TEMPIO DEL CONTEMPORANEO FUORI DALL'EMERGENZA COVID RIUSCENDO A...