LA PORTI UNA FIERA A FIRENZE! FUOCHI D’ARTIFICIO IN ARNO PER L’INAUGURAZIONE DELLA BIENNALE INTERNAZIONALE DELL’ANTIQUARIATO A PALAZZO CORSINI – A FARE GLI ONORI DI CASA, CON DAVID PARENZO, IL SINDACO DARIO NARDELLA (PRONTO ALLA CORSA PER LA SEGRETERIA PD?) E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EUGENIO GIANI - IL LEGAME TRA NUOVE TECNOLOGIE E ARTE E L’ANTEPRIMA DI ETERNAL MEMORIES, IL PRIMO DOCU-GAME AL MONDO CHE INTENDE RACCONTARE ALLE GIOVANI GENERAZIONI L’ARTE ANTICA – FOTO+VIDEO BY MASSIMO SESTINI

La Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze VIDEO MASSIMO SESTINI

Foto di Massimo Sestini

Da https://www.artribune.com/

biennale antiquariato 2022 giani foto massimo sestini tommaso de martino 54

Sono circa 80 gli espositori che si preparano a tornare protagonisti in occasione della 32sima edizione della BIAF, la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, e a darsi appuntamento dal 24 settembre al 2 ottobre per esporre l’eccellenza dell’arte e dell’antiquariato nelle splendide sale seicentesche di Palazzo Corsini. Celebrati nel 2019 i 60 anni di attività, la BIAF è diventata parte integrante della storia del collezionismo in Italia dal secondo dopoguerra e continua così a confermarsi un momento strategico per antiquari e mercanti, per il mercato dell’arte ma anche per un pubblico più ampio, in Italia e non solo.

Affacciati sull’Arno e sul Ponte Vecchio, collezionisti e visitatori da tutto il mondo avranno l’occasione di visitare di nuovo, dopo uno stop di tre anni dovuto alla pandemia, la più antica mostra mercato al mondo e quella di riferimento assoluto per la grande arte italiana. Tra la qualità museale delle opere e degli oggetti in esposizione scrupolosamente vagliati dal Vetting di BIAF e il valore storico e artistico della sede di Palazzo Corsini, la fiera si annuncia e si conferma già come un’esperienza unica nel suo genere.

biennale antiquariato 2022 david parenzo foto massimo sestini tommaso de martino 58

Di certo dal 1959 a oggi la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze ha guadagnato la sua fama come uno degli eventi internazionali più importanti per l’arte italiana, riuscendo ad attirare in città migliaia di visitatori da tutto il mondo. A guidarla in qualità di Presidente il Sindaco Dario Nardella e di Segretario Generale Fabrizio Moretti, coadiuvati da un Comitato Direttivo. A ideare invece gli allestimenti della prestigiosa sede torna invece l’interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino. Sarà invece per la prima volta main sponsor della BIAF, ARTE Generali, la business unit del Gruppo Generali dedicata ai collezionisti d’arte e alle istituzioni museali attraverso soluzioni assicurative per la protezione delle opere d’arte.

biennale antiquariato 2022 dario nardella foto massimo sestini tommaso de martino 87

A scandire il percorso che si offrirà ai visitatori una selezione di altissimo profilo messa a punto dai più celebri antiquari e mercanti italiani e internazionali della grande arte italiana dal Rinascimento fiorentino al Novecento italiano e internazionale, insieme a sculture e reperti romani, etruschi, medievali, e ancora arredi, ceramica, gioielli e le più rilevanti traiettorie del design.

Ma se la manifestazione è, come si definisce, “il classico che guarda al contemporaneo”, si segnalano quest’anno diverse iniziative che arricchiscono la programmazione dei giorni di mostra, ibridando la riflessione sul patrimonio artistico con le sperimentazioni tecnologiche contemporanee. A cominciare dalla proiezione di anteprima di Eternal Memories, il primo docu-game al mondo che intende raccontare alle giovani generazioni l’arte antica. Giocabile in italiano e in inglese e prodotto per BIAF da Golem Multimedia con la collaborazione di TuoMuseo e il sostegno di Consultinvest, Eternal Memories potrà essere scaricato gratuitamente su smartphone e iPad.

biennale antiquariato 2022 eike schmidt foto massimo sestini tommaso de martino 105

È invece EY l’Innovation Partner della BIAF, che renderà possibile sperimentare il legame tra nuove tecnologie e arte in un corner dedicato a Palazzo Corsini, insieme a uno spazio museale nel Metaverso in cui saranno esposte opere d’arte premiate nelle precedenti edizioni della rassegna e alla previsione di un panel che approfondirà proprio il ruolo e il contributo delle nuove tecnologie al mondo dell’arte.

biennale antiquariato 2022 eugenio ciani foto massimo sestini tommaso de martino 40

Pur non arrestando il naturale evolversi degli eventi, la BIAF continua a caratterizzarsi anche e soprattutto per una lunga tradizione di mecenatismo. Lo confermano quest’anno la donazione alla Cattedrale di Sansepolcro della splendida pala d’altare di Durante Alberti da parte di Fabrizio Moretti e Eleonora e Bruno Botticelli, per commemorare la memoria dei loro rispettivi genitori, e il sostegno economico alla Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia per il restauro di preziosi modelli in cera.

biennale antiquariato 2022 nardella de siervo foto massimo sestini tommaso de martino 47

E la Biennale non si esaurisce nemmeno negli spazi di Palazzo Corsini, che diventa invece il punto di partenza per un programma culturale diffuso in tutta la città di Firenze. Per la Florence Art Week 2022 sono infatti state coinvolte le gallerie della città che propongono mostre aperte anche la sera, così come i musei pubblici e le collezioni private, così come 30 boutique del centro storico.

