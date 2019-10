QUANDO I CESSI DI NEW YORK ERANO "UNO SPAZIO SICURO PER LA DISSOLUTEZZA" - LO RICORDA UNA MOSTRA INTITOLATA ‘’MEET ME IN THE BATHROOM’’ CHE ATTRAVERSO CIMELI, POLAROID E OLTRE 70 OPERE RICREA ‘’UNO SPAZIO IN CUI È POSSIBILE RICORDARE LA LIBERTÀ DI COMPORTARSI DAVVERO MALE, NEL BENE E NEL MALE, IN UN POSTO STRANAMENTE SICURO" - CORSI E RICORSI: INCONTRARSI AL W.C. È TORNATO DI MODA. TRASFORMATI IN COCKTAIL BAR, VARI GABINETTI PUBBLICI DI LONDRA VIVONO UNA SECONDA VITA - VIDEO

Enrico Franceschini per il Venerdì-la Repubblica

Ci vediamo al gabinetto. Come invito può suonare strano, o a dir poco equivoco: appuntamento alla toilette per fare cosa? Eppure, nella New York anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, era un' abitudine piuttosto diffusa. Lo ricorda una mostra intitolata appunto così, Meet Me in the Bathroom, alla Hole Gallery dell' East Village, galleria d' arte opportunamente situata di fronte al luogo in cui quarant' anni or sono sorgeva il Cbgb, il punk club simbolo dell' epoca.

Nei bagni del quale, ricostruiti per l' esibizione in ogni più piccolo particolare, succedeva di tutto: sesso, droga e rock and roll. Avendo abitato a lungo nella Manhattan di quei tempi, posso testimoniare che il locale in questione non costituiva un' eccezione. Area, altra discoteca che andava per la maggiore, celebre perché ogni mese cambiava arredamento (una volta, in occasione di una visita di Fellini, venuto nella Big Apple a presentare un film, la rifecero in stile "felliniano": il grande Federico, che accompagnai a vederla, non ne rimase particolarmente impressionato), era famosa per avere un unico gabinetto per entrambi i sessi e per ogni predisposizione sessuale. Lascio immaginare cosa vi accadesse, nella dissoluta era pre-Aids.

Lizzy Goodman al fianco di DJ Mark Ronson - Meet Me in the Bathroom

Andre Saraiva - Meet Me in the Bathroom

Corsi e ricorsi della storia: incontrarsi al w.c. è tornato di moda. Trasformati in cocktail bar, vari gabinetti pubblici di Londra vivono una seconda vita di successo. Ce ne sono così tanti che il settimanale Time Out pubblica la lista dei migliori, a cominciare da Ladies & Gentlemen, ex toilette sotterranea per "Signore e Signori", come recita la denominazione originale, nel quartiere di Camden Town. Un bancone ha sostituito gli orinatoi, ma le piastrelle sono rimaste le stesse. Un tempo i londinesi scendevano quegli scalini per liberarsi della birra e degli alcolici. Ora per riempirsi delle medesime sostanze. L' evoluzione della specie.

Costumi teatrali di Karen - Meet Me in the Bathroom Meet Me in the Bathroom Meet Me in the Bathroom Meet Me in the Bathroom Meet Me in the Bathroom The Strokes - Meet Me in the Bathroom Microfoni di Karen O - Meet Me in the Bathroom Urs Fischer per Its Blitz! album degli Yeah Yeah Yeahs - Meet Me in the Bathroom Meet Me in the Bathroom