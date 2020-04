QUARANTENA IN MARINA (ABRAMOVIC) - “PIÙ LA SITUAZIONE È DIFFICILE, PIÙ ABBIAMO BISOGNO DI CULTURA E DI ARTE PER SOPRAVVIVERE. IN QUESTO MOMENTO SONO A MONACO DI BAVIERA, A PROVARE LA MIA OPERA ‘7 DEATHS OF MARIA CALLAS’. STO GUARDANDO 3.500 POSTI VUOTI, IMMAGINANDO UN PUBBLICO DA UN ENORME PALCOSCENICO. LA COSA PIÙ IMPORTANTE È TENERE ALTO LO SPIRITO UMANO, NON ABBASSARLO.

Ai tempi dei coronavirus, le inevitabili contraddizioni alla base della scrittura sulla performance giacciono nel chiaroscuro tra resistenza ed effimero. Soprattutto se ci si riferisce all’opera di Marina Abramovic (1946, Belgrado, Jugoslavia, ora Serbia). Con questa intervista, un suo invito alla cultura ci suggerisce quanto qualsiasi opera d’arte non possa esistere o essere completa senza la presenza del pubblico, con i trasferimenti di energia evocati dalla performance.

Le sue azioni, in questo senso, sono sempre state interattive, e le nostre presenze hanno sempre potuto influenzare la sua continua capacità di concentrarsi, di mantenere la forza di volontà di passare attraverso il rituale estenuante, oppure veloce. Un atto di fede e perseveranza? Fin dagli inizi ha creato uno spazio in cui questa esperienza, qualunque essa sia per noi, diventa possibile. In tempi di contagio e di auto-confinamento, dobbiamo renderci conto di come la riduzione delle scelte fisiche e lo svuotamento del sé abbia molte ramificazioni culturali, nel mondo paranoico e socialmente distanziato di oggi, più di quanto non vogliamo accettare.

Al momento, Abramovic si trova in Germania, sta lavorando a Monaco di Baviera, alla Bayerische Staatsoper. Sta provando la sua opera 7 Deaths of Maria Callas. Maria Callas, la primadonna assoluta del XX secolo. Abramovic è rimasto affascinato dalla vita della “Tigre”, come era conosciuta la Callas, per decenni. Ora ha sviluppato questo progetto operistico, in cui sette morti sul palcoscenico vengono ricreati in forma esemplare sulla base dei punti salienti musicali e formativi scenici delle rispettive opere – tutte arie che sono state immensamente importanti per Maria Callas.

In sette film e insieme a Willem Dafoe, Marina Abramovic morirà sette volte e alla fine dello spettacolo, con la vera morte di Maria Callas a Parigi nel 1977, sarà sul palco ad esibirsi come sé stessa. Oltre alle note arie del XIX e XX secolo, il compositore serbo Marko Nikodijevic comporrà la musica per l’arrangiamento musicale dell’opera, e con essa illustrerà come l’amore incondizionato della Callas per la sua arte non abbia mai permesso una separazione tra la persona sul palco e il privato. La musica è di Marko Nikodijevic, mentre le scene delle opere appartengono a Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.

A seguito dell’attuale decreto governativo di quarantena, come stai organizzando il suo rifugio, in qualità di spazio per comporre e ricomporre la tua “normalità”, anche in termini di spazio-studio?

In queste circostanze, trovo il mio rifugio in uno dei più grandi teatri d’opera di Monaco di Baviera, la Bayerische Staatsoper, che prova la mia opera 7 Deaths of Maria Callas. È una nuova sfida imparare a fare le prove praticando la distanza sociale e limitando l’incontro a due persone alla volta. Sto guardando 3.500 posti vuoti, immaginando un pubblico da un enorme palcoscenico.

Quale tipologia di pratiche, di rituali adotterai per connetterti (anche spiritualmente) con il mondo esterno?

In questo momento è molto importante seguire regole molto severe che ho creato per me stessa:

7:30, del mattino, sveglia. Esercizio sul tappetino da yoga.

8:15, fare una doccia, vestirsi

8:30, fare colazione.

9:00, fare una passeggiata.

10:00, andare a teatro. Provare fino alle 13:00.

Dalle 13.00 alle 15.00, andare a casa e preparare un semplice pranzo.

15:00, tornare a teatro e provare fino alle 17:30.

18:00, tornare a casa. Fare una doccia.

19:00, guarda il telegiornale. Prepara la cena.

20:00, parlare con il mio ufficio a New York.

22:00, andare a dormire.

Da Freeing the Memory, Freeing the Body, e Freeing the Voice (1977), a The House with the Ocean View (2002), a 512hours (2014) come è cambiata, per te, nel tempo, la pratica della resistenza in diverse situazioni di auto-confinamento?

Molto tempo fa mi sono resa conto che non è la vita a cambiarmi, ma le performance che faccio che cambiano la mia vita. Non provo mai il mio lavoro perché se lo faccio, mi accorgo che non ho l’energia per farlo. Scrivo solo delle istruzioni e mi metto davanti al pubblico per completarle. Quell’energia in più del pubblico che mi guarda mi aiuta ad andare molto più lontano dei miei limiti fisici e mentali.

La tua pratica performativa si basa sulla verifica dei limiti umani, in diverse circostanze. Invece di sentirti bloccata, o di non avere avuto scampo oppure incapace di uscire, hai mai sperimentato la privazione della tua vera libertà, della tua possente espressività? Se sì, quale è stato e quale è ora il suo anticorpo (o antidoto) personale?

Non ho mai provato la privazione della mia vera libertà. Ogni compito che mi sono prefissata davanti a me l’ho capito dall’inizio alla fine. Forse a volte allo spettatore può sembrare che io sia in una prigione delle mie idee, ma quella prigione è una mia scelta. Sono disposta a farlo attraverso l’esperienza di sentirmi bloccata per mettere alla prova le mie capacità.

Molti artisti, in quarantena, in tutto il mondo, stanno espandendo le loro soggettività, una volta rinchiusi, e si stanno abituando a “diventare pubblici” attraverso l’uso dei social media. Quale sarà la funzione del pubblico, il ruolo del pubblico durante il tuo isolamento?

In questo momento sono probabilmente l’artista più fortunata, perché non sono in completo isolamento, in casa mia. Sono arrivata qui a Monaco di Baviera poco prima della quarantena indetta dalla Germania, quindi ora sono qui. Sono nel più grande teatro del mondo in Europa a fare qualcosa che ho sempre voluto fare. Per trasportare l’opera al mio pubblico userò la tecnologia livestream. In questi tempi in cui ci viene tolto così tanto, è importante guardare le cose che abbiamo direttamente davanti a noi.

I russi spesso ripetono: ci sono momenti in cui tutti noi dobbiamo comportarci ???? ????, ???? ????? (più silenziosi dell’acqua e più bassi dell’erba). Come la natura, secondo te, potrebbe rappresentare parte di una rinascita e parte di una nostra distruzione, in un periodo di così stretta contingenza? Stiamo davvero, allo stesso tempo, combattendo contro e riparandoci da un’arma invisibile?

È molto importante essere oggettivi sulla situazione in cui si trova il mondo. Più la situazione è difficile, più abbiamo bisogno di cultura e di arte per sopravvivere. Ricordo Susan Sontag andare a Sarajevo ai tempi della guerra in Bosnia e dirigere Aspettando Godot in un rifugio antiatomico. La cosa più importante è tenere alto lo spirito umano, non abbassarlo.

Come sarà organizzato il programma del MAI, dopo il progetto di Paula Garcia, nelle prossime settimane?

Il progetto del MAI a Istanbul ha dovuto chiudere in anticipo a causa della situazione del virus. Ma appena le cose miglioreranno, speriamo di riaprirlo. Dobbiamo anche rimandare i nostri workshop in Grecia. Le Olimpiadi sono rimandate, la maratona di Boston è rimandata. Noi, come tutti, dobbiamo scoprire, una volta che il pericolo è passato, come possiamo riprenderci e lavorare di nuovo.

Potresti esprimere un pensiero o lasciare un messaggio a diversi artisti che sono costretti a rimanere a casa, modulando i loro spazi di vita quotidiana come se fossero uno studio?

Quello che è veramente importante è imparare la lezione che siamo più di 6 miliardi di persone su questo pianeta e che, a causa del riscaldamento globale, la terra si sta ribellando. Questo disastro deve insegnarci a pensare in modo diverso la nostra responsabilità nei confronti dell’umanità.

