"DENTRO CARAVAGGIO": IL DOCUFILM SULL’UOMO E SULL’ARTISTA CHE HA RIVOLUZIONATO IL MONDO DELL’ARTE – LA PELLICOLA FIRMATA DA FRANCESCO FEI, PRODOTTA DA PIERO MARANGHI E CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ATTORE TEATRALE SANDRO LOMBARDI, SARA’ NELLA SALE SOLO IL 27, 28 E 29 MAGGIO - IL VIAGGIO ATTRAVERSERA' DIVERSI LUOGHI CARAVAGGESCHI: MILANO, ROMA, MALTA, SIRACUSA E MESSINA... - VIDEO

Da tg24.sky.it

Arriva al cinema "Dentro Caravaggio", il docufilm sull'uomo e l'artista che ha rivoluzionato il mondo dell'arte.

Dentro Caravaggio

La pellicola vedrà la partecipazione di Sandro Lombardi, uno degli artisti di spicco del panorama teatrale italiano

Ad accompagnare la visione delle opere nel docufilm ci saranno gli interventi di esperti autorevoli e artisti come Milo Manara, celebre fumettista e autore di una biografia per immagini di Caravaggio

Il docufilm è diretto da Francesco Fei, sceneggiato da Jacopo Ghilardotti e prodotto da Piero Maranghi e Massimo Vitta Zelman con Marco Colombo e Francesco Melzi d'Eril.

ll viaggio condotto da Sandro Lombardi attraverserà i diversi luoghi caravaggeschi: da Roma, a Napoli, fino a Malta, passando per la Sicilia.

caravaggio 9

Il docufilm farà tappa anche al Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrari e celebre in tutto il mondo per la rappresentazione teatrale e scenografica della Via Crucis e dei luoghi della storia di Cristo

Inseguendo le tracce di Caravaggio, nel docufilm si incontreranno testimoni e protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, appassionati e cultori. Nella foto un dettaglio delle Sette opere di Misericordia, al Pio Monte della Misericordia di Napoli

PIERO MARANGHI

Il lavoro di Fei ha come obiettivo anche quello di rispondere ad alcune domande come il motivo per cui, a cinque secoli dalla morte, questo artista riesce ancora a scuotere chi osserva le sue opere.

DENTRO CARAVAGGIO

A cinque secoli dalla morte, con l’infinito numero di libri e mostre a lui dedicati, i film, i fumetti, gli articoli di giornale, gli approfondimenti, cosa continua a raccontarci la figura di Caravaggio? Come mai questo personaggio riesce sempre, in maniera così densa e composita, a scuotere chi osserva le sue opere e chi legge della sua vita?

SANDRO LOMBARDI

È per provare a rispondere a queste domande che, una sera d’inverno, Sandro Lombardi, uno degli artisti più carismatici e poliedrici del panorama teatrale italiano, sale le scale di Palazzo Reale a Milano per visitare la mostra Dentro Caravaggio, un'esposizione che ha presentato al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei stranieri, affiancando per la prima volta le tele di Caravaggio alle rispettive immagini radiografiche. Da questo viaggio dentro le opere e dentro l’uomo Caravaggio, prende il via il percorso del docu-film: proprio nello stesso luogo in cui, nel 1951, Roberto Longhi propose la Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi, punto fermo assoluto nella storia della riscoperta critica dell’artista.

prado caravaggio

Dentro Caravaggio, il film evento diretto da Francesco Fei, sceneggiato da Jacopo Ghilardotti e prodotto da Piero Maranghi e Massimo Vitta Zelman con Marco Colombo e Francesco Melzi d’Eril, è una produzione di Italia Classica, Skira Editore, Adler Entertainment, con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Arriverà nelle sale solo il 27, 28 e 29 maggio distribuito da Nexo Digital per guidare gli spettatori attraverso una lettura originale e accurata delle opere e della vita di Caravaggio (1571-1610).

caravaggio

Sulle tracce di Caravaggio e dei suoi viaggi, incontreremo così testimoni e protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, appassionati e cultori, per indagare la fede e la luce, il realismo, la fuga e, ancor più, l’immensa contemporaneità di questo artista. A coronamento del percorso, anche un’incursione nella mostra milanese L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri, allestita alle Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, per raccontare l’influenza di Caravaggio sull’arte del Seicento.

Dentro Caravaggio è diretto da Francesco Fei, già regista di Segantini. Ritorno alla natura, che firma il soggetto assieme a Piero Maranghi, già produttore di Leonardo da Vinci. Il genio a Milano, e a Jacopo Ghilardotti.

La Grande Arte al Cinema è un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital. Nel 2019 la Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte e MYmovies.it.

caravaggio milo manara

medusa caravaggio

maria maddalena in estasi caravaggio nativita' caravaggio caravaggio porto ercole caravaggio porto ercole la cattura di cristo caravaggio