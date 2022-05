"SVENAMI INGRATO, SFOGA IL FUROR" – CULI DI GOMMA, MUTANDINE ALL'ARIA, LINGUE LIBIDINOSE SU TACCHI VERTIGINOSI PER REINVENTARE L'OPERA: IL FANTASTICO, SURREALISTICO VIDEOCLIP GRIFFATO MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI PER IL CONTROTENORE ANTHONY ROTH COSTANZO SULLE NOTE DI "VIVI TIRANNO" DI GEORG FRIDERIC HANDEL - LA MISSIONE DEL CANTANTE LIRICO AMERICANO È QUELLA DI RIPORTARE IN AUGE L'OPERA CERCANDO DI RENDERLA ATTUALE TRAMITE L’INCONTRO CON ALTRE DISCIPLINE ARTISTICHE - IL VIDEO DELLA DOMENICA

Reinventare l’Opera, cercando di renderla attuale tramite l’incontro con altre discipline. È questo l’obiettivo del controtenore americano Anthony Roth Costanzo (1982), che ha avviato una collaborazione con Cecilia Dean del magazine di moda Visionaire e con altri artisti per la realizzazione di Glass Handel, una serie di performance che fondono musica, moda, danza, video e live painting.

Fanno parte del progetto anche nove video d’artista, che verranno proiettati su grandi schermi durante l’esibizione del cantante con la sua orchestra. Il terzo della serie, pubblicato ieri, porta la firma di Toiletpaper, alias Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, che hanno realizzato per l’occasione un delirante videoclip sulle note di Vivi Tiranno, di Georg Frideric Handel, in cui viene raccolto tutto il campionario di immagini bizzarre e conturbanti che sono ormai il loro marchio di fabbrica. Tra gli altri nomi coinvolti nel progetto: James Ivory e Pix Talarico, Daniel Askill, Mark Romanek, Rupert Sanders, Tilda Swinton e Sandro Kopp, AES+F, Mickalene Thomas, Tianzhuo Chen.

