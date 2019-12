10 dic 2019 16:04

LA REPUBBLICA DELLE BANANE - “CATTELAN CI STA DICENDO CHE NON SCOPA PIÙ” - L’INTERPRETAZIONE DA FRUTTIVENDOLO DEL VECCHIO SGARBONE SULLA BANANA DI CATTELAN: “È UN ATTO DI DESISTENZA SESSUALE. COME I GIOCATORI CHE, A FINE CARRIERA, APPENDONO LE SCARPE AL CHIODO” - “IL MESSAGGIO SUBLIMINALE È, IN REALTÀ, UN GRIDO DISPERATO…” – VIDEO