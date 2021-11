21 nov 2021 16:00

ROBERT WILSON, OGGI COME 44 ANNI FA - PER CELEBRARE I SUOI 80 ANNI, IL FOLLE E GENIALE VIDEOARTISTA AMERICANO RIPORTERÀ AL TEATRO GOLDONI DI VENEZIA UNO DEI MITI DELLA SUA LEGGENDARIA CARRIERA, "I WAS SITTING ON MY PATIO" DEL 1977: "IL PRODOTTO RESTA LO STESSO MA, AL CONTEMPO, È ANCHE DIVERSO. NOI ARTISTI DI TEATRO SIAMO COSTRUTTORI DI TEMPO E DI SPAZIO. NON HO LA MINIMA IDEA SE I MIEI SPETTACOLI SCANDALIZZINO QUALCUNO. SE NON COPI GLI ALTRI NON SARAI MAI IN GRADO DI REALIZZARE CIÒ CHE SEI"