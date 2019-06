ROMA? NON SOLO MONNEZZA - NELLA CAPITALE RIEMERGE UN GRANDE AFFRESCO MEDIEVALE, RISALENTE AL 1100 RIMASTO NASCOSTO PER 900 ANNI, IN UN'INTERCAPEDINE NELLA CHIESA DI SANT'ALESSIO ALL'AVENTINO - LA STORICA DELL’ARTE, CLAUDIA VIGGIANI: “UN RITROVAMENTO ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE PERCHE’…”

Un grande affresco medievale risalente al 1100 rimasto nascosto per 900 anni in un' intercapedine nella chiesa di Sant' Alessio all' Aventino, a Roma, e dai colori ancora in incredibile stato di conservazione. «Un ritrovamento assolutamente eccezionale - ha dichiarato all' agenzia Ansa la storica dell' arte Claudia Viggiani, autrice della scoperta, - anche per l' iconografia rarissima dei due personaggi che si riconoscono nella parte del dipinto al momento visibile, con tutta probabilità Sant' Alessio e il Cristo pellegrino». «#Roma non finisce mai di stupire» ha scritto su Instagram la sindaca di Roma, Virginia Raggi.