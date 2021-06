24 giu 2021 19:20

L’ISOLA DI ARTURO (SCHWARZ) - SE NE VA A 97 ANNI LO STORICO E COLLEZIONISTA D'ARTE CHE AMAVA I SURREALISTI E DUCHAMP - MA PRIMA CHE CON L'ARTE, DOVETTE VEDERSELA CON LA VITA. NATO AL CAIRO DA UNA FAMIGLIA EBRAICA, DOPO AVER FONDATO LA LIBRERIA "CULTURE" FU ARRESTATO PER LA SUA ATTIVITÀ POLITICA, INTERNATO E TORTURATO PER 18 MESI, CONDANNATO ALL'IMPICCAGIONE, INFINE ESPULSO - ARRIVATO A MILANO, DEFINI’ IN UN LIBRO ''STALIN IL BOIA DELLA CLASSE OPERAIA'', TOGLIATTI LO BOLLO’ COME “IENA TROTSKO-FASCISTA”