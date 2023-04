SBOCCIA UN TULIP A ORBETELLO – TORNA HYPERMAREMMA CON TULIP, LA MONUMENTALE OPERA SCULTOREA DI VIRGINIA OVERTON, PRESENTATA PER LA PRIMA VOLTA ALLA 59ESIMA BIENNALE DI VENEZIA E POSIZIONATA PRESSO LA POLVERIERA GUZMAN DI ORBETELLO - IL FESTIVAL DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSA ANIMERÀ FINO ALLA FINE DELL’ESTATE LA MAREMMA CON INSTALLAZIONI SITE SPECIFIC E ARTISTI INTERNAZIONALI

Hypermaremma ha inaugurato la sua quinta edizione sabato 8 aprile con Tulip, la monumentale opera scultorea dell’artista Virginia Overton.

Posizionata presso la Polveriera Guzman di Orbetello e fronteggiando la laguna, Tulip è un’opera di 6 metri d’altezza in calcestruzzo punteggiata da una costellazione di ‘finestrelle’ di vetro rosa. Disposti “schiena contro schiena”, tre segmenti verticali ricavati da stampi preesistenti e tipicamente utilizzati per la costruzione di grandi gallerie formano una struttura eretta che si apre verso la volta celeste.

Presentata per la prima volta in occasione della 59° Biennale di Venezia, Tulip attiva una nuova forma di collaborazione che punta a condividere importanti produzioni esistenti in dialogo con il paesaggio della Maremma. Il lavoro della Overton dialogherà con la storica architettura della Polveriera Guzman: edificio costruito nel 1692, in epoca spagnola, dall’architetto fiammingo Ferdinand De Grunembergh. Nel corso della storia fu utilizzato come deposito di polveri da sparo, rimanendo chiuso al pubblico per molto tempo. Attualmente è la sede del Museo archeologico di Orbetello dove reperti etruschi, romani e medievali recuperati nelle località limitrofe, sono conservati per raccontare le gesta delle popolazioni del passato.

