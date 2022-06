UNA STRADA A REGOLA D’ARTE – TOILETPAPER HA INVASO VIA BALZARETTI A MILANO CON IL SUO IMMAGINARIO ONIRICO E SURREALE: ALCUNE DELLE GRAFICHE PIÙ ICONICHE DEL MAGAZINE SONO DIVENTATE LA DECORAZIONE DEI PALAZZI, AGGIUNGENDOSI ALLA ORMAI FAMOSA "CASA CON I ROSSETTI" - PER IL “GRAND OPENING” VALENTINA DE VECCHI, SOPRANO DELLA SCALA, SI È ESIBITA DA UN BALCONE MENTRE BALLERINE BRASILIANE E DANZATORI PERUVIANI SI SCATENAVANO PER LA STRADA - INSIEME AI FONDATORI DI TOILETPAPER, MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, C’ERANO VICTORIA CABELLO, TOMMASO SACCHI, NINA ZILLI, STEFANO SELETTI, MARCANTONIO E…

1. CON TOILETPAPER LA STRADA DIVENTA UN'OPERA D'ARTE

Da www.ansa.it

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 34

Valentina De Vecchi, soprano della Scala, si è esibita da un balcone dei palazzi mentre ballerine brasiliane con percussioni e una compagnia di danzatori peruviani si scatenavano per la strada: è stata inaugurata così, ieri sera, Toiletpaper street dreamed with Organics by by Red Bull, la prima strada interamente trasformata in un'installazione permanente di arte pubblica.

Toiletpaper, il progetto editoriale di sole immagini a firma dell'artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, ha invaso infatti via Balzaretti - in zona Città Studi - con il suo immaginario onirico e surreale.

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 37

Alcune delle grafiche più iconiche del magazine sono diventate infatti la decorazione dei palazzi che si affacciano sulla via, aggiungendosi alla prima e ormai famosa "casa con i rossetti" che ospita la sede della rivista.

Per il 'grand opening' di ieri sera si sono esibiti i Delicatoni con le loro sonorità eterogenee e multi-timbriche, la P-Funking Band, il duo milanese Eternal Love - che unisce generi differenti attraversando funk, disco, jazz e house - e Volantis & Nicodemo, artisti di primo piano nel panorama della musica elettronica.

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 5

Insieme ai fondatori di Toiletpaper, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, numerosi i volti noti visti allo street party, tra cui Victoria Cabello, Tommaso Sacchi, Alessia Cappello, Nina Zilli, Francesca Lavazza, Pasquale Junior Natuzzi, Miriam Lee Masciarelli, Stefano Seletti, Marcantonio, Yuri Ancarani, Job Smeets, Paula Cademartori, Gianluca Gazzoli, Eleonora Carisi, Stefano Guerrera, Johanna Maggy e Paride Vitale. La festa continua anche stasera e domani.

2. MAMMA MIA TOILETPAPER CON ORGANICS BY RED BULL: UN QUARTIERE IN FESTA PER IL DESIGN

Adele Rochelle per www.artslife.com

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 16

TOILETPAPER, il progetto editoriale di sole immagini a firma dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, in collaborazione con ORGANICS by Red Bull, brand che dalla sua nascita promuove e sostiene ogni espressione di talento naturale, ha invaso infatti via Balzaretti – in zona Città Studi – con il suo immaginario onirico e surreale. Alcune delle grafiche più iconiche del magazine sono diventate così la decorazione dei palazzi che si affacciano sulla via,aggiungendosi alla prima e ormai famosa “casa con i rossetti” che ospita la sede di TOILETPAPER.

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 6

La grande festa è stata animata da performance surreali:Valentina De Vecchi, soprano dal Teatro alla Scala, si è esibita da un balcone dei palazzi cantando l’Aria della Regina della Notte dal Flauto Magico di Mozart e l’Aria della Bambola Meccanica dall’opera I Racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach,Ipanema Show, gruppo di ballerine brasiliane con percussioni,ha portato in strada effervescenti coreografie e ancora una compagnia di danzatori peruvianiha sorpreso il pubblico con balli tradizionali.

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 38

Insieme ai fondatori di TOILETPAPER, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, numerosi i volti noti che hanno partecipato allo street party, tra cuiVictoria Cabello, Tommaso Sacchi, Alessia Cappello, Nina Zilli, Francesca Lavazza, Pasquale Junior Natuzzi, Miriam Lee Masciarelli, Stefano Seletti, Marcantonio, Yuri Ancarani, Job Smeets, Paula Cademartori, Gianluca Gazzoli, Eleonora Carisi,Stefano Guerrera, Johanna Maggy e Paride Vitale.

toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 10 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 13 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 7 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 17 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 29 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 15 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 28 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 4 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 14 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 27 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 19 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 1 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 39 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 11 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 22 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 3 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 2 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 12 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 23 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 36 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 20 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 45 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 21 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 40 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 35 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 31 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 25 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 9 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 8 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 18 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 24 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 30 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 26 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 32 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 33 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 41 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 42 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 43 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 46 toiletpaper street dreamed with organics by red bull ph antinori 44