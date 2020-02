IL VIRUS INFETTA L’ARTE – DOPO SETTIMANE DI RUMOR, ARRIVA LA COMUNICAZIONE UFFICIALE: A CAUSA DEL CORONAVIRUS ART BASEL NON HA ALTRA SCELTA SE NON QUELLA DI CANCELLARE LA PROSSIMA EDIZIONE DI HONG KONG – LA DECISIONE È STATA PRESA PER VARI MOTIVI: LA PREOCCUPAZIONE PER LA SALUTE DI TUTTI COLORO CHE LAVORANO E VISITANO LA FIERA, LE SFIDE LOGISTICHE PER TRASPORTARE LE OPERE D'ARTE E LE DIFFICOLTÀ PER… - VIDEO

Con un comunicato asciutto Art Basel dimostra di non avere altra scelta se non cancellare la prossima edizione di Art Basel Hong Kong . La decisione è stata presa per vari motivi tra cui la preoccupazione per la salute di tutti coloro che lavorano e visitano la fiera, le sfide logistiche per trasportare le opere d'arte e le difficoltà per i viaggi internazionali.

Come anticipato da ArtEconomy24 la decisione era nell’aria e oltre 24 gallerie avevano scritto all’ente a gennaio avanzando richieste di miglior favore in considerazione del fatto che molti collezionisti quest'anno non avrebbero visitato l'appuntamento con l'arte per via delle difficili condizioni di spostamento e di sicurezza.

Marc Spiegler, direttore globale di Art Basel, ha dichiarato: “I nostri pensieri sono rivolti alle persone colpite dal recente scoppio del coronavirus in tutto il mondo. La decisione di annullare Art Basel Hong Kong è stata estremamente difficile per noi. Abbiamo esplorato ogni altra opzione possibile prima di farlo, raccogliendo consigli e prospettive da molti galleristi, collezionisti, partner ed esperti esterni.

Siamo profondamente consapevoli dell'importante ruolo della fiera all'interno della scena culturale della regione e per le nostre gallerie, sia in Asia che in tutto il globo. Il nostro team ha dedicato molto tempo e sforzi per garantire un successo dell'edizione di marzo pari a quello dell'anno scorso. Sfortunatamente, lo scoppio improvviso e la rapida diffusione del nuovo coronavirus ha radicalmente cambiato la situazione”.

Anche Adeline Ooi, direttrice per l'Asia, ha dichiarato: “Siamo profondamente grati ai nostri espositori, partner e amici in tutto il mondo, e in particolare a Hong Kong, che ci sono rimasti a fianco, ci hanno prestato il loro supporto e condiviso intuizioni e opinioni negli ultimi giorni e mesi.

Il nostro impegno in Asia e Hong Kong non è cambiato e attendiamo con ansia l'edizione 2021”. Il prossimo appuntamento con Art Basel a Hong Kong si svolgerà dal 25 marzo al 27 marzo 2021. Dunque nessuno spostamento in altra sede, ma un arrivederci fra un anno.

